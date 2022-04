Corte Constitucional declara violación de derechos fundamentales en centros de detención transitoria

A través de una sentencia, la Corte Constitucional declaró estado de cosas inconstitucional dentro del sistema penitenciario y carcelario del país, al encontrar una masiva violación de los derechos fundamentales de quienes se encuentran privados de la libertas en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).

Vea también: Natalia Ángel se posesionó como nueva magistrada de la Corte Constitucional

El argumento de la Corte se centra en el hacinamiento, las fallas de infraestructura, la escasez de servicios sanitarios y la imposibilidad de los retenidos para comunicarse con sus familiares; temas que reflejan una violación inminente de los derechos humanos.

En respuesta a la sentencia, la Sala Plena formuló un plan de acción en el que se estipula una fase transitoria compuesta por órdenes de cumplimiento inmediato, y una definitiva con órdenes a mediano y largo plazo.

La Corte Constitucional tuvo en cuenta el estudio de nueve expedientes en los que se exponía la situación de las personas privadas de la libertad específicamente en URI, inspecciones, subestaciones y estaciones de Policía, en los que se exponen las complicaciones que deben vivir mientras se encuentran recluidos.

Le puede interesar: La Fiscalía acusó a tres policías por homicidios durante las protestas del 2021 en Cali

Los peticionarios expusieron que, en tales lugares, entre otras circunstancias, existe hacinamiento, las construcciones tienen fallas de infraestructura, no hay buena ventilación, no es posible acceder a los servicios sanitarios y de salud, no se les permite entrevistarse con sus familiares o sus abogados, se presentan riñas, existen brotes que afectan la piel y no se les suministran alimentos e implementos de aseo.