Barrios en Bogotá se quedarán sin agua por tres días: conozca las zonas donde se suspenderá el servicio

Bogotá se prepara para una nueva jornada de cortes de agua programados a principios de diciembre de 2025. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha anunciado un calendario de interrupciones que se extenderá por tres días consecutivos: martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de diciembre, impactando a múltiples barrios en diversas localidades de la capital.

Estos trabajos, que en su mayoría obedecen a labores de mantenimiento, optimización de la red y empates de acueducto, tienen como objetivo asegurar la confiabilidad y el buen funcionamiento del sistema de suministro a largo plazo, pero implican un desafío logístico para miles de hogares y establecimientos comerciales.

Estas serán las zonas que estarán por varios días sin el servicio de agua.

Zonas de Bogotá que tendrán corte de agua

Martes 2 de Diciembre: Varias Localidades con Interrupciones

El primer día de la jornada de cortes, el martes 2 de diciembre, la suspensión del servicio se concentrará en barrios de localidades como Chapinero, Puente Aranda, Fontibón, San Cristóbal y Kennedy.

Los horarios de inicio varían, pero en general, la suspensión se prolongará por periodos de 24 a 27 horas, iniciando en la mañana.

En Chapinero, por ejemplo, el sector de Las Acacias (entre calles 70 y 72 Bis, sobre la Carrera 1 o Avenida Circunvalar) tendrá un corte desde las 9:00 a.m. por 24 horas debido a empates en redes de acueducto.

Puente Aranda experimentará afectaciones más prolongadas, como en la zona de la Autopista Muzú Oriental hasta la Avenida Remanso Sur, con un corte de 27 horas a partir de las 7:00 a.m. por la relocalización de una válvula.

Por su parte, en Fontibón, los barrios Hospital de Fontibón y Guadual Fontibón verán suspendido el servicio por 24 horas desde las 10:00 a.m. a causa de un cambio de hidrante y trabajos sobre una válvula. Uno de los sectores más amplios afectados será en Kennedy, incluyendo Llano Grande, María Paz, Corabastos y Pío XII (sector sur de la avenida Calle 3), donde el corte de 24 horas iniciará a las 10:00 a.m. por trabajos relacionados con obras de terceros.

Miércoles 3 de Diciembre: Foco en el Norte y Centro de la Ciudad

El miércoles 3 de diciembre, la agenda de cortes impactará significativamente a localidades del norte como Usaquén y Suba, así como a sectores del centro-sur como Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal.

En Usaquén, barrios como San Cristóbal Norte y Santa Teresa sufrirán una interrupción de 24 horas desde las 8:00 a.m. por la instalación de una válvula. Además, Escuela Militar, Rincón del Chicó y Santa Ana Occidental tendrán el mismo periodo de corte (desde las 10:00 a.m.) por empates en redes.

Suba también será afectada en sectores como La Chucua, Potrerillo, Costa Azul, El Poa, Las Flores y Villa Elisa, con un corte de 24 horas que comienza a las 8:00 a.m. para la instalación de una válvula.

En Antonio Nariño, barrios como Policarpa, Sevilla y el complejo hospitalario San Juan de Dios tendrán el servicio suspendido desde las 7:00 a.m. por 24 horas. Es fundamental que los residentes de estas zonas tomen las precauciones necesarias.

Jueves 4 de Diciembre: Mantenimiento Preventivo y Obras en el Sur

El tercer día de suspensiones, el jueves 4 de diciembre, abarcará principalmente barrios en Bosa, San Cristóbal y Suba. Gran parte de los trabajos en esta jornada se centran en el mantenimiento preventivo y la continuación de empates de redes.

En Bosa, barrios como Alameda del Parque, Carlos Albán, El Palmar, Israelitas y Nueva Granada Bosa, entre otros, tendrán un corte de 24 horas desde las 10:00 a.m. por trabajos asociados a obras de terceros.

Por otro lado, San Cristóbal tendrá múltiples sectores afectados, incluyendo Hoya San Cristóbal, Ramírez, Buenos Aires, Vitelma y San Blas I y II, con interrupciones de 24 horas a partir de las 10:00 a.m., enfocadas en el mantenimiento preventivo. La localidad de Suba también verá la suspensión del servicio en barrios como Canódromo y Prado Veraniego Sur.