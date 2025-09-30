Factura del agua tendrá drástico cambio ante peligrosas estafas a usuarios: así será el nuevo método de pago

En una medida urgente para proteger a sus millones de usuarios de una creciente y sofisticada ola de fraudes, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha modificado y reforzado drásticamente sus métodos de pago, promoviendo la utilización exclusiva de canales certificados.

La decisión surge tras detectar múltiples casos de suplantación de identidad y anuncios falsos que dirigen a los clientes a páginas web fraudulentas, creadas con el único fin de robar datos bancarios y dinero.

La preocupación central de la EAAB es el fenómeno del phishing y la suplantación de identidad, especialmente en entornos digitales. Delincuentes inescrupulosos están utilizando anuncios pagados en buscadores y enlaces maliciosos en redes sociales para engañar a los usuarios.

Estos sitios falsos imitan a la perfección la plataforma oficial de la entidad, logrando que las víctimas introduzcan su información financiera creyendo estar pagando su factura del agua, cuando en realidad están entregando sus datos a criminales.

Así será el cambio en la factura del acueducto

Como respuesta inmediata, la EAAB ha activado y promociona intensamente la 'Oficina Virtual' dentro de su sitio web oficial, calificándola como un canal "100 % seguro" para el pago de la factura. Esta plataforma permite al usuario registrar su Cuenta Contrato y gestionar el pago siguiendo un proceso simple y robusto en términos de seguridad.

La estrategia se centra en redirigir a los clientes, de los cuales cerca del 44% ya realiza sus pagos de manera virtual, hacia rutas de acceso directo y verificadas, eliminando la dependencia de enlaces externos que son fácilmente manipulables por los estafadores.

La entidad está difundiendo material informativo detallado para educar a la ciudadanía sobre cómo realizar el trámite de forma segura.

Ante la magnitud de los fraudes, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha emitido una serie de recomendaciones esenciales que todo ciudadano debe adoptar para salvaguardar su información y su economía: