CANAL RCN
Economía

Factura del agua tendrá drástico cambio ante peligrosas estafas a usuarios: así será el nuevo método de pago

Este es el nuevo canal “100 % seguro” para que los usuarios paguen la factura del agua.

Foto: Alcaldía de Bogotá y Freepik.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
01:40 p. m.
En una medida urgente para proteger a sus millones de usuarios de una creciente y sofisticada ola de fraudes, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha modificado y reforzado drásticamente sus métodos de pago, promoviendo la utilización exclusiva de canales certificados.

La decisión surge tras detectar múltiples casos de suplantación de identidad y anuncios falsos que dirigen a los clientes a páginas web fraudulentas, creadas con el único fin de robar datos bancarios y dinero.

La preocupación central de la EAAB es el fenómeno del phishing y la suplantación de identidad, especialmente en entornos digitales. Delincuentes inescrupulosos están utilizando anuncios pagados en buscadores y enlaces maliciosos en redes sociales para engañar a los usuarios.

Estos sitios falsos imitan a la perfección la plataforma oficial de la entidad, logrando que las víctimas introduzcan su información financiera creyendo estar pagando su factura del agua, cuando en realidad están entregando sus datos a criminales.

Así será el cambio en la factura del acueducto

Como respuesta inmediata, la EAAB ha activado y promociona intensamente la 'Oficina Virtual' dentro de su sitio web oficial, calificándola como un canal "100 % seguro" para el pago de la factura. Esta plataforma permite al usuario registrar su Cuenta Contrato y gestionar el pago siguiendo un proceso simple y robusto en términos de seguridad.

La estrategia se centra en redirigir a los clientes, de los cuales cerca del 44% ya realiza sus pagos de manera virtual, hacia rutas de acceso directo y verificadas, eliminando la dependencia de enlaces externos que son fácilmente manipulables por los estafadores.

La entidad está difundiendo material informativo detallado para educar a la ciudadanía sobre cómo realizar el trámite de forma segura.

Ante la magnitud de los fraudes, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha emitido una serie de recomendaciones esenciales que todo ciudadano debe adoptar para salvaguardar su información y su economía:

  1. Verificación Rigurosa de la Dirección Web (URL): Es la medida de seguridad más importante. El usuario debe ingresar siempre desde la página oficial de la empresa, tecleando manualmente www.acueducto.com.co en su navegador o utilizando marcadores guardados. Una vez allí, debe hacer clic en el botón de pago y asegurarse de que la dirección web de la pasarela corresponda al dominio oficial de la EAAB antes de digitar cualquier dato sensible.
  2. Evitar Enlaces de Terceros: Nunca hacer clic en enlaces que aparezcan en correos electrónicos, mensajes de texto (SMS), anuncios publicitarios en buscadores o publicaciones en redes sociales que prometan llevar al pago. Estos son, en la mayoría de los casos, la puerta de entrada al fraude.
  3. Utilizar Canales Certificados Únicamente: La EAAB recuerda a sus clientes que solo son válidos para la cancelación del servicio:
