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Recomendaciones para antes y después de los cortes de agua hoy en Bogotá

Los ciudadanos capitalinos se están preparando para enfrentar 34 horas sin agua en 140 barrios.

Foto: ChatGPT
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Noticias RCN

abril 29 de 2026
10:20 a. m.
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Este miércoles 29 de abril se llevarán a cabo cortes de agua por 34 horas en Bogotá y más de 100 barrios de tres localidades se verán afectados. La instalación de la nueva válvula de agua requerirá la suspensión del servicio desde las 2:00 p.m. hasta la madrugada del próximo viernes 1 de mayo.

Por esto, las autoridades han emitido distintas recomendaciones para antes y después de los cortes con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.

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¿Qué se debe hacer antes del corte de agua?

Antes del corte de agua se debe realizar un previo almacenamiento de agua para el tiempo que dure la afectación en el servicio. Esta recolección se debe realizar en baldes, ollas, botellas, entre otros elementos que se distribuyan entre el uso para baños, aseo personal y consumo.

Se sugiere tener al menos un galón, aproximadamente 3.8 litros de agua, por persona al día. Se debe usar recipientes limpios y desinfectados por lo que se recomienda que estos sean de grado alimenticio. Tapar estos recipientes evitará la contaminación del líquido.

Adelantar las tareas del hogar es otra de las recomendaciones por lo que se sugiere lavar la ropa, los platos y otras tareas de limpieza profunda en el hogar. Evitar los consumos altos de agua horas previas al corte como lavar carros o regar jardines.

Durante el corte del agua

Priorizar el uso del líquido es fundamental ya que esta se debe destinar principalmente para el consumo, limpieza personal y la cocina. Reutilizar el agua de elementos como la lavadora puede funcionar para descargar los sanitarios.

La higiene seca es otra de las opciones ya que se puede hacer uso del alcohol y geles desinfectantes para ahorrar agua del constante lavado de manos. También, se deben mantener cerrados los grifos de agua para evitar el ingreso de aire en la tubería cuando el agua vuelva.

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Después del corte de agua

Cuando el servicio se restablezca no se recomienda beber el agua que sale de manera inmediata por lo que se debe dejar correr hasta que se aclare. Se pueden limpiar los filtros de los grifos ya que pueden acumular sedimentos.

Si se tiene dudas sobre la potabilidad del agua se debe hervir por al menos 3 minutos antes de beberla. Se debe evitar lavar grandes cantidades de ropa, de manera inmediata, para permitir que la presión del agua se estabilice.

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