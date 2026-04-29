Marquinhos admite el sufrimiento que le causó Luis Díaz en el duelo ante el PSG: "Es un campeón"

El nombre de Luis Díaz volvió a dar la vuelta al mundo tras su brillante actuación en la semifinal de ida de la UEFA Champions League.

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El colombiano fue figura en el intenso duelo entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, un partido que terminó 5-4 a favor del equipo francés, pero que dejó la serie completamente abierta.

Díaz no solo provocó el penalti que abrió el marcador para el conjunto alemán, sino que además anotó el cuarto gol de su equipo, confirmando el gran momento que atraviesa. Su rendimiento no pasó desapercibido, especialmente para los defensores rivales que tuvieron que lidiar con su velocidad y desequilibrio.

Marquinhos reconoce el impacto de Luis Díaz

Uno de los más exigidos durante el compromiso fue Marquinhos, capitán del PSG, quien sufrió en varios duelos individuales frente al colombiano. Tras el encuentro, el zaguero no dudó en elogiarlo y admitir lo complicado que fue enfrentarlo.

“Luis es un campeón, lo has visto desde la épica del Liverpool y Colombia. En el uno contra uno es difícil. Con mi tarjeta amarilla fue muy duro. He tenido que jugar con esta amarilla y es difícil defender a un jugador así”, afirmó en declaraciones a Movistar Deportes.

Las palabras del brasileño reflejan el nivel que viene mostrando Díaz en el fútbol europeo, donde se ha consolidado como uno de los extremos más peligrosos del momento.

La mejor temporada de su carrera

El presente del atacante colombiano es, sin duda, el mejor desde que inició su carrera profesional. Con su gol en esta semifinal, Díaz llegó a siete anotaciones en la actual edición de la Champions League, una cifra que lo posiciona entre los jugadores más determinantes del torneo.

Además, suma 26 goles en todas las competiciones oficiales con el Bayern Múnich, un registro que marca su temporada más productiva. Su crecimiento ha sido constante y hoy es pieza clave tanto en su club como en la selección.