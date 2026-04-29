No solo es agua: este 29 de abril también habrá cortes de luz en Bogotá y Soacha

Este miércoles 29 de abril la capital tendrá cortes de luz en distintas zonas por cuenta de nuevos trabajos en las redes de suministro de energía. Así mismo, dichas labores también se presentarán en algunas zonas del municipio de Soacha.

Cortes de luz en Bogotá este 29 de abril

Según el más reciente comunicado por parte de la Alcaldía de Bogotá, van a ser seis las localidades que también presentarán cortes de luz. Las zonas están distribuidas de la siguiente manera:

Localidad de Chapinero

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 61 a calle 65 entre carrera 8 a carrera 11 – Barrio Chapinero Norte.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 76 a calle 79 entre carrera 11 a carrera 13 – Barrio Espartillal.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:30 p. m. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 79 a calle 81 – Barrio Lago Gaitán.

Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 82 a calle 84 – Barrio El Retiro.

Localidad de Engativá

Desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. De la carrera 70 a carrera 72 entre calle 77 a calle 79 – Barrio Bonanza.

Desde las 12:30 p. m. hasta las 2:00 p. m. De la carrera 69 a carrera 71 entre calle 66 a calle 68 – Barrio El Laurel.

Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 68 a calle 70 entre carrera 117 a carrera 119 – Barrio La Faena.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la calle 68 a calle 70 entre carrera 70 a carrera 72 – Barrio Palo Blanco.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 24 a calle 26 entre carrera 84 a carrera 86 – Barrio Santa Cecilia.

Localidad de Kennedy

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 0 Sur a calle 2 Sur entre carrera 85 a carrera 87 – Barrio Patio Bonito.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. De la carrera 51 a carrera 53 entre calle 33 Sur a calle 35 Sur – Barrio Tejar.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 141 a calle 143 entre carrera 112 a carrera 114 – Barrio Lombardia.

Otros cortes de luz en Soacha

Municipio de Soacha (Comuna 6), en Cundinamarca

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la carrera 15 Este a carrera 19 Este entre calle 3 a calle 7 – Barrio Altos de la Florida I Sector.

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Cortes de agua en Bogotá

Los cortes de agua también afectarán a varias localidades este 29 de abril. Kennedy, Engativá y algunas zonas de Usaquén y Cota se verán afectadas por la instalación de una nueva válvula antisísmica. Para conocer el mapa completo de las zonas afectadas se debe ingresar a la página oficial de la Alcaldía de Bogotá.