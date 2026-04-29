¿Es viable el retiro de licencias de EPS anunciado por el presidente Petro?

En la Mesa Ancha de Noticias RCN, se habló sobre dos temas que han generado controversia en Colombia en los últimos días: la crisis del sistema de salud, sumado a la propuesta del presidente Petro de quitar licencias a EPS, y el traslado de $25 billones de fondos privados a Colpensiones.

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María Claudia Lacouture, presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Americana (AmCham), participó en el espacio junto al analista Julio César Iglesias, donde expresaron sus posturas sobre estas situaciones particulares.

¿Qué está pasando con la crisis del sistema de salud en Colombia?

El sistema de salud enfrenta un momento crítico tras el anuncio del Instituto Cancerológico de no recibir nuevos pacientes de la Nueva EPS. Este hecho fue interpretado como una señal del deterioro en la prestación de servicios, especialmente en instituciones de alto nivel.

Analistas advirtieron que esta situación podría profundizar la desigualdad en el acceso, generando una división entre pacientes que acceden a servicios de primer nivel y aquellos que quedan limitados a una atención más restringida.

También se cuestionó la intención del Gobierno de retirar o revocar licencias a las EPS, lo que genera incertidumbre sobre su alcance y consecuencias.

Según Lacouture, la sola propuesta "ya suena ilegal". Cuestionó "¿Cómo le vas a quitar la potestad a una empresa que legalmente está desarrollando un proceso".

Iglesias por su parte, comentó. "Creo que es una estratagema jurídica para darle el golpe de gracia a la EPS", los cuales se suman a los recientes nombramientos de Daniel Quintero como superintendente de Salud y Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS.

¿Qué implica la decisión de frenar el traslado de recursos a Colpensiones?

El Consejo de Estado frenó el traslado de 25 billones de pesos hacia Colpensiones, una decisión que, según lo discutido, responde a que el decreto del Gobierno habría ido más allá de lo permitido por la ley vigente.

Expertos explicaron que estos movimientos de recursos deben seguir procedimientos específicos y no pueden ejecutarse de forma expedita sin cumplir requisitos establecidos.

Además, se advirtió que esta decisión tiene implicaciones fiscales y políticas, ya que el manejo de estos recursos impacta el presupuesto nacional y se cruza con el contexto electoral.

AmCham y una hoja de ruta propuesta para Colombia

Desde el sector empresarial, AmCham presentó una hoja de ruta orientada a fortalecer la relación entre Colombia y Estados Unidos, con el objetivo de pasar de una relación de sostenimiento a una de crecimiento acelerado.

La propuesta establece acciones desde las primeras 72 horas de un nuevo gobierno, seguidas de metas en los primeros 100 días y un plan estructurado a 180 días, incluyendo el proceso de certificación del país. También plantea objetivos concretos como aumentar en un 60% las oportunidades hacia 2030.

Según lo expuesto, esta relación actualmente genera más de 5 millones de empleos en Colombia, lo que resalta su importancia para los ingresos de las familias. La hoja de ruta busca ampliar exportaciones en más de 28 estados de EE. UU., atraer inversión en múltiples sectores y fortalecer el turismo.