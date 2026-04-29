CANAL RCN
Internacional

Congo confirma gestiones para repatriar a los 15 migrantes latinos deportados de EE.UU.

Entre ellos se encuentran varios colombianos que llevan varios días sin respuestas claras sobre su futuro tras ser deportados.

Agentes del ICE Estados Unidos
FOTO: AFP

Noticias RCN

abril 29 de 2026
09:20 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La República Democrática del Congo anunció que se vienen adelantando gestiones para repatriar a un grupo de migrantes latinoamericanos deportados desde Estados Unidos, entre ellos colombianos.

Desgarradora historia de un colombiano deportado por ICE en EE. UU. al Congo: esto ha vivido allá
RELACIONADO

Desgarradora historia de un colombiano deportado por ICE en EE. UU. al Congo: esto ha vivido allá

La información fue confirmada por el portavoz del Gobierno y ministro de Comunicación, Patrick Muyaya, quien aseguró que ya se establecieron contactos con los países de origen a través de organizaciones internacionales.

De acuerdo con las autoridades congoleñas, los 15 migrantes permanecen en Kinshasa bajo una estancia temporal mientras avanzan los trámites para su retorno. “Tan pronto como estos contactos hayan dado sus frutos, podremos informar que algunos podrán regresar a su país”.

¿Qué pasará con los migrantes deportados al Congo desde Estados Unidos?

Los migrantes latinoamericanos fueron trasladados a la RDC tras un vuelo de aproximadamente 27 horas, esposados de manos y pies y sin conocer su destino final hasta pocos días antes de la expulsión.

Según testimonios recogidos, los deportados recibieron visados de corta duración y una ayuda económica de 100 dólares por parte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Esta entidad también les ofrece la opción de acogerse a un programa de retorno voluntario asistido.

Sin embargo, los migrantes han expresado preocupación por su situación. Algunos reportan problemas de salud como fiebre, vómitos y malestar estomacal, mientras que otros denuncian presiones para aceptar la repatriación bajo advertencia de quedar sin apoyo en el país africano.

Testimonios de colombianos atrapados en Congo

Uno de los casos es el de Jorge Cubillos, quien residía en Estados Unidos desde hace más de una década y fue deportado al Congo tras presentarse a una cita migratoria. El colombiano aseguró a Noticias RCN que fue trasladado sin notificación a su familia y bajo condiciones de detención estrictas, incluyendo el uso permanente de cadenas durante el traslado.

Otro testimonio es el de Hugo Palencia Ropero, quien expresó temor por permanecer en África y manifestó su disposición a aceptar cualquier documento que le permita salir del país. Por su parte, una migrante colombiana identificada como Gabriela afirmó sentirse insegura debido a la barrera del idioma y la incertidumbre sobre su futuro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ONU

ONU denuncia ejecuciones y detenciones masivas en Irán desde inicio de la guerra

Donald Trump

El montaje que publicó Donald Trump para advertir a Irán: "Se acabó el señor buena gente"

Vaticano

Papa León XIV envió mensaje a Colombia tras hechos de violencia

Otras Noticias

Luis Díaz

Marquinhos admite el sufrimiento que le causó Luis Díaz en el duelo ante el PSG: "Es un campeón"

Marquinhos reconoció el gran nivel de Luis Díaz tras la semifinal de Champions League. El defensor admitió el “dolor de cabeza” que le causó el colombiano en el duelo entre PSG y Bayern Múnich.

Instituto de Protección y Bienestar Animal

IDPYBA rescata a perros en pésimas condiciones de presuntos criaderos ilegales en Ciudad Bolívar

La entidad también hizo un llamado sobre la importancia de las adopciones por encima de la compra de animales.

Dólar

Dólar en Colombia registra caída en la jornada de hoy: así abrió este 29 de abril

Karol G

Precios para el próximo concierto de Karol G en el Campín de Bogotá revolucionan las redes

Ministerio de Salud

Revelan ranking de las EPS que más pierden plata en Colombia