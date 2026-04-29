Congo confirma gestiones para repatriar a los 15 migrantes latinos deportados de EE.UU.

La República Democrática del Congo anunció que se vienen adelantando gestiones para repatriar a un grupo de migrantes latinoamericanos deportados desde Estados Unidos, entre ellos colombianos.

La información fue confirmada por el portavoz del Gobierno y ministro de Comunicación, Patrick Muyaya, quien aseguró que ya se establecieron contactos con los países de origen a través de organizaciones internacionales.

De acuerdo con las autoridades congoleñas, los 15 migrantes permanecen en Kinshasa bajo una estancia temporal mientras avanzan los trámites para su retorno. “Tan pronto como estos contactos hayan dado sus frutos, podremos informar que algunos podrán regresar a su país”.

¿Qué pasará con los migrantes deportados al Congo desde Estados Unidos?

Los migrantes latinoamericanos fueron trasladados a la RDC tras un vuelo de aproximadamente 27 horas, esposados de manos y pies y sin conocer su destino final hasta pocos días antes de la expulsión.

Según testimonios recogidos, los deportados recibieron visados de corta duración y una ayuda económica de 100 dólares por parte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Esta entidad también les ofrece la opción de acogerse a un programa de retorno voluntario asistido.

Sin embargo, los migrantes han expresado preocupación por su situación. Algunos reportan problemas de salud como fiebre, vómitos y malestar estomacal, mientras que otros denuncian presiones para aceptar la repatriación bajo advertencia de quedar sin apoyo en el país africano.

Testimonios de colombianos atrapados en Congo

Uno de los casos es el de Jorge Cubillos, quien residía en Estados Unidos desde hace más de una década y fue deportado al Congo tras presentarse a una cita migratoria. El colombiano aseguró a Noticias RCN que fue trasladado sin notificación a su familia y bajo condiciones de detención estrictas, incluyendo el uso permanente de cadenas durante el traslado.

Otro testimonio es el de Hugo Palencia Ropero, quien expresó temor por permanecer en África y manifestó su disposición a aceptar cualquier documento que le permita salir del país. Por su parte, una migrante colombiana identificada como Gabriela afirmó sentirse insegura debido a la barrera del idioma y la incertidumbre sobre su futuro.