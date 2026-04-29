IDPYBA rescata a perros en pésimas condiciones de presuntos criaderos ilegales en Ciudad Bolívar

Un nuevo caso de presunto maltrato animal ha sido identificado por parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en donde se encontraron distintos caninos dentro de lo que parecía ser un criadero ilegal.

Así mismo, la institución entregó recomendaciones para identificar estos espacios ilegales y saber cómo actuar ante la presencia de animales maltratados y en condiciones deplorables.

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IDPYBA identifica criadero ilegal

En los días más recientes, la entidad informó sobre el rescate de varios animales de un presunto criadero ilegal en la localidad de Ciudad Bolívar. Este nuevo rescate pone una vez más sobre la mesa la discusión el tema la crueldad que se esconde detrás de la compra de animales en criaderos clandestinos.

Pese a que en Colombia existen decretos como el 2257 de 1986 y el 780 de 2016 en los que se prohíben los criaderos de animales domésticos en zonas urbanas, en Bogotá solo se permiten estos en áreas rurales bajo zonas específicas. Sin embargo, todavía se siguen presentando casos en los que ninguna de las reglas se cumple.

Según los hallazgos del IDPYBA, los animales son los que más sufren al encontrarse en pésimas condiciones al estar hacinados en espacios pequeños, con mala higiene, sin agua suficiente, sin la alimentación adecuada y sin atención veterinaria.

En dichos criaderos ilegales, las hembras son obligadas a reproducirse de manera constante. Esto evidencia la sobreexplotación, negligencia, abandono y otras condiciones que afectan gravemente su estado de salud.

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¿Qué hacer al identificar criaderos ilegales?

Bajo las recomendaciones de la entidad es clave realizar la respectiva denuncia por medio de la línea 123, por la plataforma ‘Bogotá de te escucha’ para enviar evidencias y otras rutas como el correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co.

Finalmente, el Instituto hizo mención sobre la importancia de la adopción por encima de la compra de animales, pues esta última acción logra fomentar el delito de maltrato animal por parte de estos establecimientos ilegales.

“Debemos recordar que los animales no son mercancía; son seres sintientes que merecen vivir bien y no sufrir. Optar por la adopción no solo evita apoyar este tipo de prácticas que comercializan la vida, sino que también le brinda una oportunidad a un animal que realmente necesita un hogar. Por eso, el llamado es claro: adoptar, no comprar”.