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Dólar en Colombia registra caída en la jornada de hoy: así abrió este 29 de abril

El dólar en Colombia abrió a la baja este 29 de abril en $3.615, por debajo de la TRM de $3.633,76. Así se mueve la divisa y su comportamiento reciente en el país.

Dólar en Colombia registra caída en la jornada de hoy: así abrió este 29 de abril
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 29 de 2026
08:30 a. m.
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El precio del dólar en Colombia volvió a mostrar una leve caída en la jornada de este miércoles 29 de abril, en medio de un comportamiento que sigue generando atención en los mercados.

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La divisa estadounidense abrió en $3.615, lo que representó una disminución de $18,76 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.633,76.

Durante los primeros minutos de negociación, el movimiento fue moderado. Sobre las 8:05 a. m., el dólar registró un mínimo de $3.612 y un máximo de $3.615, evidenciando una jornada con poca volatilidad en su arranque.

Así se mueve el dólar este 29 de abril de 2026

Según los datos oficiales, el precio (TRM) del dólar en Colombia para el miércoles 29 de abril del 2026 fue $3.633,76 pesos colombianos, cifra que sirve como referencia para múltiples operaciones en el país. Aunque la apertura estuvo por debajo de ese valor, el comportamiento reciente muestra variaciones importantes frente a otros periodos.

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Por ejemplo, frente al día anterior, la TRM subió $40,59, lo que representa un incremento del 1,13%. Asimismo, en comparación con la semana pasada, el dólar también presenta un alza del 1,61%, equivalente a $57,71. Estos datos reflejan que, pese a la caída en la apertura de hoy, la divisa ha tenido un comportamiento alcista en el corto plazo.

Caída reciente del dólar, pero tendencia mixta

Al analizar un panorama más amplio, el comportamiento del dólar muestra señales mixtas. Frente al mes anterior, la moneda estadounidense registra una leve reducción del 0,96%, es decir, $35,13 menos. Mientras tanto, en lo corrido del año, la caída es más significativa: un 3,28%, equivalente a $123,32.

El dato más llamativo se da en la comparación anual. Frente al mismo día del año anterior, el dólar ha bajado un 14,04%, lo que representa una diferencia de $593,56. Esta tendencia refleja un fortalecimiento del peso colombiano en el último año.

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Aunque la jornada comenzó con una leve caída, el comportamiento del dólar sigue dependiendo de factores globales y locales, por lo que su tendencia podría cambiar en las próximas horas.

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