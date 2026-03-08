CANAL RCN
Colombia Video

Comerciantes de Fontibón dudan si abrir o no sus locales por temor a extorsionistas

Los mismos vecinos tuvieron que intervenir cuando la propietaria de un local comercial era agredida por varios hombres.

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
09:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sector comercio en Fontibón, occidente de Bogotá, se encuentra bajo amenaza.

Todo inició con un panfleto que llegó a un bar y, en cuestión de semanas, se ha convertido en una cadena de extorsión que, según comerciantes, afecta a casi un centenar de propietarios

“En este momento están pagando vacuna de ochenta a cien comerciantes en Fontibón centro. Los que menos pagan, están pagando 300.000 pesos semanales, pero, de acuerdo al negocio, hay gente que está pagando hasta tres millones de pesos”.

Sacerdote fue víctima de extorsión por su expareja en Bogotá: amenazó con revelar su privacidad
RELACIONADO

Sacerdote fue víctima de extorsión por su expareja en Bogotá: amenazó con revelar su privacidad

Los habitantes del sector se han visto forzados a intervenir:

En diálogo con Noticias RCN, una comerciante que fue identificada como “Jennifer” para proteger su identidad, recordó que, al principio, llegaron a su negocio “unos tipos en moto y me pidieron plata, me amenazaron, pero yo no les paré bolas, no les puse atención”.

Entonces desatendió su llamado, pero ellos volvieron a presentarse en su local: “Como a los 10 o 15 días llegaron encapuchados, vieron solo el negocio y me golpearon, me dijeron que no era un juego, que tenía que darles una plata”.

Habitantes del sector intervinieron y fue gracias a su valentía que “Jennifer” logró escapar con vida de la agresión que, hoy, la mantiene lejos de las ventas: “Me pienso pasar a otro lado o no volver a abrir. La verdad, tengo miedo, ya vi que van en serio”.

Desmantelan el mayor 'call center' de extorsión en la cárcel La Modelo de Bogotá
RELACIONADO

Desmantelan el mayor 'call center' de extorsión en la cárcel La Modelo de Bogotá

La extorsión no da tregua a los comerciantes en Bogotá:

Aunque 280 personas fueron capturadas por extorsión en Bogotá durante el 2025, el experto en seguridad Andrés Nieto advirtió que “en lo corrido de 2026, 1005 casos de extorsión han sido denunciados formalmente” en la ciudad.

E insistió en que las autoridades “no pueden seguir diciendo que, si no son grupos armados (los responsables de los casos de extorsión), no (es un problema que) requiere atención, porque, sin importar quién sea, hay extorsión en Bogotá”.

Un llamado al que se suma el presidente del Concejo de la ciudad, Papo Amín: “Le pido a nuestra Policía Metropolitana y a la Secretaría de Seguridad que mantengamos un acompañamiento permanente con los vecinos y comerciantes de la localidad de Fontibón. No podemos permitir que quienes trabajan honradamente se sientan solos”.

Los comerciantes de Fontibón advierten: “No vemos que ninguna autoridad competente: la Alcaldía local, la Secretaría de Seguridad o la Alcaldía Mayor haya puesto los ojos en lo que está pasando”. Una situación que también afecta a trabajadores en las localidades de Kennedy, Suba y Engativá, que lideran el listado de denuncias por extorsión en la ciudad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Ángela Benedetti destapa secretos del gobierno Petro: la campaña, Alcocer y Sarabia

Cúcuta

Comerciantes quedaron casi en la quiebra tras el atentado en Cúcuta: hay más de $6 mil millones en pérdidas

Transmilenio

Delincuentes salieron de prisión hace pocos días y ya fueron capturados por un atraco en Transmilenio

Otras Noticias

Narcotráfico

Exfutbolista colombiano fue arrestado en Miami: la acusan de ingresar casi 9.000 pastillas a EE.UU.

El exjugador enfrenta cargos federales por la presunta importación de hidrocodona aunque quedó en libertad bajo fianza mientras avanza el proceso.

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: este es el número y signo ganador de hoy 3 de agosto de 2026

¡Ya se definió la suerte tras el sorteo del Super Astro Luna de este 3 de agosto! Descubra aquí el resultado exacto.

Artistas

Las acompañantes que estuvieron con Liam Payne antes de morir revelan lo que pasó en la habitación

Mercado de Fichajes

Jáminton Campaz estaría cerca de cambiar de equipo tras su actuación en el Mundial: hay oferta

Invima

Invima prohíbe venta de vapeador en Colombia: es ilegal y un riesgo para la salud