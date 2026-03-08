Comerciantes de Fontibón dudan si abrir o no sus locales por temor a extorsionistas

El sector comercio en Fontibón, occidente de Bogotá, se encuentra bajo amenaza.

Todo inició con un panfleto que llegó a un bar y, en cuestión de semanas, se ha convertido en una cadena de extorsión que, según comerciantes, afecta a casi un centenar de propietarios

“En este momento están pagando vacuna de ochenta a cien comerciantes en Fontibón centro. Los que menos pagan, están pagando 300.000 pesos semanales, pero, de acuerdo al negocio, hay gente que está pagando hasta tres millones de pesos”.

Los habitantes del sector se han visto forzados a intervenir:

En diálogo con Noticias RCN, una comerciante que fue identificada como “Jennifer” para proteger su identidad, recordó que, al principio, llegaron a su negocio “unos tipos en moto y me pidieron plata, me amenazaron, pero yo no les paré bolas, no les puse atención”.

Entonces desatendió su llamado, pero ellos volvieron a presentarse en su local: “Como a los 10 o 15 días llegaron encapuchados, vieron solo el negocio y me golpearon, me dijeron que no era un juego, que tenía que darles una plata”.

Habitantes del sector intervinieron y fue gracias a su valentía que “Jennifer” logró escapar con vida de la agresión que, hoy, la mantiene lejos de las ventas: “Me pienso pasar a otro lado o no volver a abrir. La verdad, tengo miedo, ya vi que van en serio”.

La extorsión no da tregua a los comerciantes en Bogotá:

Aunque 280 personas fueron capturadas por extorsión en Bogotá durante el 2025, el experto en seguridad Andrés Nieto advirtió que “en lo corrido de 2026, 1005 casos de extorsión han sido denunciados formalmente” en la ciudad.

E insistió en que las autoridades “no pueden seguir diciendo que, si no son grupos armados (los responsables de los casos de extorsión), no (es un problema que) requiere atención, porque, sin importar quién sea, hay extorsión en Bogotá”.

Un llamado al que se suma el presidente del Concejo de la ciudad, Papo Amín: “Le pido a nuestra Policía Metropolitana y a la Secretaría de Seguridad que mantengamos un acompañamiento permanente con los vecinos y comerciantes de la localidad de Fontibón. No podemos permitir que quienes trabajan honradamente se sientan solos”.

Los comerciantes de Fontibón advierten: “No vemos que ninguna autoridad competente: la Alcaldía local, la Secretaría de Seguridad o la Alcaldía Mayor haya puesto los ojos en lo que está pasando”. Una situación que también afecta a trabajadores en las localidades de Kennedy, Suba y Engativá, que lideran el listado de denuncias por extorsión en la ciudad.