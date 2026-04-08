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¿Quiénes asistirán a la posesión de Abelardo De la Espriella?

Revelan la lista de invitados a la posesión de Abelardo De la Espriella, los ausentes y la tarjeta de invitación.

Abelardo de la Espriella.
Abelardo de la Espriella. Foto: Defensores de la Patria.

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
06:51 a. m.
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La posesión de Abelardo De la Espriella como presidente de Colombia ya tiene lista oficial de invitados. La ceremonia se realizará el próximo 7 de agosto en Cali y reunirá a mandatarios, líderes internacionales y otras personalidades.

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Recientemente se conoció la tarjeta oficial de invitación al acto protocolario que marcará el inicio de su mandato.

La ceremonia se llevará a cabo el viernes 7 de agosto, a las 3:00 p. m., en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, escenario elegido para recibir a delegaciones nacionales e internacionales.

De acuerdo con la invitación, el ingreso será estrictamente personal e intransferible. Además, los asistentes deberán presentar la tarjeta oficial en la entrada y llegar con al menos una hora y media de anticipación. El protocolo también establece que el código de vestuario será de traje de calle oscuro.

¿Quiénes asistirán a la posesión de Abelardo De la Espriella?

Entre los invitados confirmados aparecen varios jefes de Estado, líderes políticos y representantes de organismos internacionales.

La lista divulgada incluye al rey Felipe VI de España, el presidente argentino Javier Milei, el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, el presidente paraguayo Santiago Peña, el panameño José Raúl Mulino, el dominicano Luis Abinader, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, el dirigente chileno José Antonio Kast y el hondureño Nasry Asfura.

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A ellos se suma el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cuya presencia convierte el acto en un evento con representación tanto política como deportiva.

¿Quiénes no fueron invitados a la posesión de Abelardo?

La lista de asistentes también llamó la atención por algunas ausencias.

Según la información conocida hasta el momento, los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper no figuran entre los invitados a la posesión presidencial.

A ello se suma la decisión del actual presidente, Gustavo Petro, quien previamente manifestó que no asistirá al evento al reiterar su postura sobre el proceso electoral.

Estas ausencias han generado comentarios en el escenario político, especialmente porque la posesión presidencial suele reunir a exmandatarios y representantes de diferentes sectores institucionales.

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Con la ceremonia a pocos días de realizarse, la atención ahora se concentra en el desarrollo del evento y en los anuncios que pueda hacer el nuevo jefe de Estado durante su primer discurso como presidente de Colombia.

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