Gobierno electo de Abelardo ganó silencioso pulso en una de las comisiones más poderosas del Congreso

El panorama político comienza a moverse antes de la posesión del nuevo Gobierno. En el Congreso ya se registran cambios en una de las comisiones más sensibles del Legislativo, mientras que, al mismo tiempo, el Centro Democrático enfrenta una discusión interna sobre cómo debe definirse ideológicamente.

¿Qué ganó el gobierno electo de Abelardo en la Comisión de Acusación?

Aunque el cambio pasó casi desapercibido, el gobierno electo de Abelardo de la Espriella logró un movimiento estratégico en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, considerada una de las células más importantes del Congreso por los procesos que allí se tramitan.

Si bien la presidencia quedó en manos del representante Carlos Alberto Cuenca, reconocido como uno de los principales opositores del gobierno de Gustavo Petro, el foco de atención está en otro cargo: la Secretaría de la Comisión.

La nueva secretaria será Katherine Pulecio, quien anteriormente se desempeñó como contralora delegada para Armenia y es considerada una persona cercana al designado ministro de Justicia, Iván Cancino.

Su principal desafío será organizar el reparto de cerca de 3.000 procesos que, según se indicó, permanecen represados sin avances.

¿Por qué la Secretaría de esa comisión tiene tanto poder?

La Secretaría cumple un papel determinante en el funcionamiento de la Comisión de Acusación, ya que desde allí se gestionan aspectos administrativos y el reparto de los expedientes que llegan para investigación.

Por eso, más allá de quién ocupe la presidencia, la llegada de Katherine Pulecio es vista como un movimiento de peso dentro del nuevo equilibrio político que empieza a consolidarse en el Congreso.

¿Qué está pasando dentro del Centro Democrático?

Mientras tanto, otra discusión se desarrolla al interior del Centro Democrático. El partido atraviesa un debate sobre cómo debe definirse ideológicamente luego del foro realizado el pasado viernes.

Aunque el objetivo era aclarar si la colectividad se identifica como un partido de derecha, de centro o con otra corriente política, el resultado dejó posiciones divididas.

Según algunos de sus fundadores, el Centro Democrático no acepta ser catalogado ni como un partido de derecha ni de izquierda, al considerar que esas etiquetas no explican realmente una posición política.

Sin embargo, también rechazaron que se le considere un partido de centro, al señalar que esa definición resulta imprecisa.

¿Cómo define el partido su identidad política?

De acuerdo con la postura expresada por dirigentes históricos de la colectividad, el Centro Democrático se considera un partido de bases liberales, con una fuerte defensa de la seguridad democrática y del Estado de derecho.

Durante el foro ideológico, el expresidente Álvaro Uribe recordó que, cuando era candidato presidencial, sostuvo un almuerzo con el expresidente Alfonso López Michelsen y su esposa Cecilia Caballero. Según relató, fue en esa conversación donde surgió el concepto de seguridad democrática, una de las principales banderas de su gobierno.