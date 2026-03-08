Informe revela los principales agravantes en casos de violencia contra la mujer en Bogotá

El abuso de sustancias psicoactivas y el consumo de alcohol son los principales agravantes en los casos de violencia contra la mujer en Bogotá, de una lista en la que fueron identificados 28 agravantes, según dos estudios compartidos por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG).

Ambos análisis coinciden en que el alcohol y las sustancias psicoactivas aumentan el riesgo de agresiones y su gravedad. De hecho, el primero identificó que el 29,4% se encontraban bajo su influencia.

Y la segunda investigación, titulada: ‘Vidas que importan, datos que cuentan: comprensión del feminicidio en Bogotá’, llegó a la conclusión de que “en los casos estudiados dentro de ese continuo de violencias, el 22 % de los presuntos agresores consumía reiteradamente alcohol o sustancias psicoactivas”.

¿De qué sirve identificar el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol como factores de riesgo?

El análisis realizado por el observatorio OMEG señala que, si bien el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas no es la causa principal de violencia contra las mujeres, “reconocer este consumo como un factor agravante permite identificar mayores niveles de riesgo y fortalecer la prevención y la respuesta institucional”.

Entre 2023 y 2024, el feminicidio íntimo; es decir, aquel en el que el homicida tenía o tuvo una relación de pareja con la víctima, fue la modalidad que más casos registró y, aunque el 9% de los responsables consumía alcohol o sustancias psicoactivas:

“Su origen está en las relaciones desiguales de poder y en los patrones machistas que buscan ejercer control sobre las decisiones de las mujeres, sus cuerpos y sus vidas”.

Canales de atención para mujeres víctimas de violencias en Bogotá:

La ruta única de atención a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio cuenta con distintos canales de denuncia, información y orientación activos en 2026.

Las 24 horas del día, pueden ponerse en contacto de manera gratuita con la línea de emergencias 123, la línea de orientación jurídica de la Policía 155 o la Línea Púrpura distrital 01 800 112 137 y su WhatsApp 300 755 1846. Además, pueden visitar, de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 5:30 p.m. las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (CIOM).