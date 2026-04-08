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Crisis migratoria: Sánchez acusa egoísmo en la UE tras ofensiva contra España

El presidente de España, Pedro Sánchez, respondió con una carta a las instituciones europeas en la que criticó la actitud “egoísta” de algunos socios.

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AFP

agosto 04 de 2026
06:57 a. m.
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Los europeos mantienen este martes un debate franco para extraer las lecciones de la oleada migratoria que golpeó a Ceuta y que desató fuertes tensiones políticas en el continente.

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La llegada de decenas de miles de personas al enclave español en el norte de África puso de relieve la fragilidad de la cooperación europea en materia migratoria.

Las imágenes virales de migrantes cruzando la frontera a pie o a nado definieron rápidamente dos bandos: España, defensora de un enfoque más abierto, frente a Estados de la UE partidarios de una línea dura, como Italia o Dinamarca.

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Estos países calificaron la situación como “una amenaza para Europa” y exigieron incluso la exclusión de España del espacio Schengen, una petición jurídicamente imposible y que provocó la ira de Madrid.

Cartas cruzadas y posiciones enfrentadas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió con una carta a las instituciones europeas en la que criticó la actitud “egoísta” de algunos socios y pidió una reunión de urgencia.

Horas después, 22 países encabezados por Italia, Dinamarca, Alemania y Hungría enviaron una contracarta solicitando una videoconferencia, pero con un objetivo opuesto: reafirmar su postura firme en materia migratoria.

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Francia se desmarcó de esta iniciativa, al considerar que instrumentalizaba la crisis en Ceuta. Recordó que la mayoría de los migrantes ya habían sido devueltos a Marruecos, aunque aún permanecían unos 2.500 en el enclave, según autoridades locales.

Frustración española y opciones europeas

La reunión de ministros del Interior comenzó el martes en medio de la incertidumbre sobre si servirá para calmar los ánimos o exacerbarlos. España ya había expresado su “frustración por la falta de solidaridad” en una reunión previa de embajadores.

Algunos Estados miembros cuestionan las señales enviadas por Madrid, aludiendo a su programa de regularización de migrantes, que habría dado la impresión de que “las puertas estaban abiertas”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró la convocatoria y pidió una “respuesta común” para reforzar las fronteras.

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Entre las opciones discutidas figuran una vigilancia reforzada y el uso de barreras físicas. La UE ha endurecido sus normas en meses recientes, autorizando a los Estados a enviar solicitantes de asilo rechazados a centros fuera de sus fronteras, con países como Ruanda, Uganda, Ghana o Uzbekistán en la lista de posibles destinos.

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