Bogotá tendrá cortes de agua y luz durante el martes 20 de octubre: aquí las zonas afectadas

Durante el martes 20 de octubre de 2026 se presentarán interrupciones en los servicios del agua y la luz en Bogotá, entre otros municipios aledaños. Según las autoridades, estas intervenciones tienen el objetivo de minimizar las afectaciones por daños mayores y seguir trabajando en las redes de energía.

Cortes de agua en Bogotá durante el martes 20 de octubre

Los trabajos afectarán a cuatro localidades que tendrán interrupciones en el servicio durante 24 horas. Las zonas que se verán afectadas son:

Localidad de Suba

Casa Blanca Suba y Casa Blanca Suba Urbano. De la carrera 45 a la carrera 107, entre la calle 223 y la calle 242. Hora de inicio: 10:00 a. m. Duración: 24 horas. Trabajo: Empate de redes de acueducto.

Localidad de Usaquén

Molinos Norte, Escuela de Infantería y Santa Ana Occidental. De la carrera 7 a la carrera 14A, entre la calle 100 y la calle 116. Hora de inicio: 10:00 a. m. Duración: 24 horas. Trabajo: Empate de redes de acueducto.

Localidad de Usme

Puerta al Llano, El Portal del Divino, El Refugio, Portal Rural II y El Nuevo Portal II. De la avenida carrera 8 este a la carrera 6A este, entre la avenida calle 110 sur y la calle 97B sur. Hora de inicio: 9:00 a. m. Duración: 24 horas. Trabajo: Mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chicó Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita y Tropezón. Las zonas intervenidas comprenden los siguientes tramos:

De la calle 55 sur a la calle 57 sur, entre la carrera 86 y la carrera 87C.

De la calle 57 sur a la calle 58C sur, entre la carrera 84C y la carrera 87K Bis.

De la calle 58C sur a la calle 66 sur, entre la carrera 82 y la carrera 88.

De la calle 66 sur a la calle 70 sur, entre la carrera 86 y la carrera 87H.

De la calle 62 sur a la calle 69B sur, entre la carrera 87C y la carrera 88C.

De la calle 69B sur a la calle 70 sur, entre la carrera 87K y la carrera 88C.

Hora de inicio: 10:00 a. m. Duración: 24 horas. Trabajo: Mantenimiento preventivo.

El municipio de Gachancipá, en Cundinamarca también tendrá cortes que iniciarán a las 11:00 a. m. y finalizarán a la misma hora del miércoles 21 de octubre.

Cortes de luz en Bogotá durante el martes 20 de octubre

Localidad de Engativá

Desde las 7:30 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la calle 63 a la calle 65, entre la carrera 111 y la carrera 113 – Barrio Villa Gladys.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 111 a la carrera 113, entre la calle 77 y la calle 79 – Barrio Villas de Granada I.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:30 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la carrera 71 a la carrera 73, entre la calle 25 sur y la calle 27 sur – Barrio Ciudad Kennedy Oriental.

Desde la 1:00 p. m. hasta las 4:30 p. m. De la carrera 69 a la carrera 71, entre la calle 23 sur y la calle 25 sur – Barrio Provivienda Oriental.

Localidad de Santa Fe

Desde las 12:00 a. m. hasta las 3:00 a. m. De la calle 12 a la calle 14, entre la carrera 4 y la carrera 6 – Barrio Veracruz.

Desde las 11:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la carrera 2 a la carrera 4, entre la calle 17 y la calle 19 – Barrio Las Aguas.

Localidad de Tunjuelito

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 51 sur a la calle 54 sur, entre la carrera 35 y la carrera 38 – Barrio Fátima.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 14 a la carrera 16, entre la calle 119 y la calle 121 – Barrio Santa Bárbara Occidental.

Zipaquirá, Funza y la Comuna 2 en Soacha también tendrán afectaciones desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.