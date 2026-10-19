Pizza Master 2026: restaurantes participantes, precios y fecha del concurso

Los amantes de la pizza tienen una nueva oportunidad para disfrutar de diferentes sabores sin gastar demasiado.

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Este lunes 19 de octubre comenzó el Pizza Master 2026, uno de los eventos gastronómicos más esperados en Colombia, que reúne a decenas de restaurantes con propuestas especiales por $22.000.

La iniciativa, organizada por Tulio Recomienda, se extenderá hasta el domingo 25 de octubre. Durante esta semana, los participantes buscarán conquistar a los comensales con recetas originales, combinaciones de ingredientes y preparaciones creadas exclusivamente para el concurso.

El evento tendrá presencia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y otras ciudades del país. Los asistentes podrán probar las pizzas y votar por sus favoritas mediante la aplicación Tulio Recomienda.

¿Cuáles son los restaurantes participantes del Pizza Master 2026 en Bogotá?

En la capital colombiana, diferentes establecimientos se sumaron a esta edición con propuestas que buscan destacarse por su sabor y creatividad.

Estos son los restaurantes participantes en Bogotá:

Attic & Keller

Freschezza

Osteria La Colpa

96 ST

Chefs With Attitude

Bitta Pizza

Famiglia Pizzería

Via del Cuore

Clandestine Pizza

Ellinika

Jimmy Burger Pizza

Innamorato

Pizza a la Piedra

Pepe y Roni

Valentino

Rabbit French Bakery

Zattera

Malkriada

Sorrento

Artesano HR

Pizzarola

La Martina Trattoria

Trattoria La Bella

Supercheese

Indizio

Notorio

Le Paste

400 Grados Pizza

Meeting House

ALTERego

500 Rooftop

Victoria Napoletana

Coyote.

¿Cómo participar y votar en el Pizza Master 2026?

Para participar, los ciudadanos deben visitar alguno de los restaurantes inscritos y solicitar la pizza creada especialmente para el evento, cuyo precio es de $22.000.

Posteriormente, podrán ingresar a la aplicación Tulio Recomienda, buscar el establecimiento y votar por su preparación favorita.

La plataforma también permite consultar las ubicaciones de los restaurantes participantes en cada ciudad.

Los organizadores recomiendan revisar previamente los horarios y la disponibilidad de las pizzas, especialmente durante el fin de semana, cuando suele aumentar la afluencia de visitantes.