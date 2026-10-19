Pizza Master 2026: restaurantes participantes, precios y fecha del concurso
El Pizza Master 2026 ya comenzó en Colombia con pizzas a $22.000. Consulte los restaurantes participantes en Bogotá, las fechas y cómo votar.
Noticias RCN
09:26 p. m.
Los amantes de la pizza tienen una nueva oportunidad para disfrutar de diferentes sabores sin gastar demasiado.
Este lunes 19 de octubre comenzó el Pizza Master 2026, uno de los eventos gastronómicos más esperados en Colombia, que reúne a decenas de restaurantes con propuestas especiales por $22.000.
La iniciativa, organizada por Tulio Recomienda, se extenderá hasta el domingo 25 de octubre. Durante esta semana, los participantes buscarán conquistar a los comensales con recetas originales, combinaciones de ingredientes y preparaciones creadas exclusivamente para el concurso.
El evento tendrá presencia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y otras ciudades del país. Los asistentes podrán probar las pizzas y votar por sus favoritas mediante la aplicación Tulio Recomienda.
¿Cuáles son los restaurantes participantes del Pizza Master 2026 en Bogotá?
En la capital colombiana, diferentes establecimientos se sumaron a esta edición con propuestas que buscan destacarse por su sabor y creatividad.
Estos son los restaurantes participantes en Bogotá:
- Attic & Keller
- Freschezza
- Osteria La Colpa
- 96 ST
- Chefs With Attitude
- Bitta Pizza
- Famiglia Pizzería
- Via del Cuore
- Clandestine Pizza
- Ellinika
- Jimmy Burger Pizza
- Innamorato
- Pizza a la Piedra
- Pepe y Roni
- Valentino
- Rabbit French Bakery
- Zattera
- Malkriada
- Sorrento
- Artesano HR
- Pizzarola
- La Martina Trattoria
- Trattoria La Bella
- Supercheese
- Indizio
- Notorio
- Le Paste
- 400 Grados Pizza
- Meeting House
- ALTERego
- 500 Rooftop
- Victoria Napoletana
- Coyote.
¿Cómo participar y votar en el Pizza Master 2026?
Para participar, los ciudadanos deben visitar alguno de los restaurantes inscritos y solicitar la pizza creada especialmente para el evento, cuyo precio es de $22.000.
Posteriormente, podrán ingresar a la aplicación Tulio Recomienda, buscar el establecimiento y votar por su preparación favorita.
La plataforma también permite consultar las ubicaciones de los restaurantes participantes en cada ciudad.
Los organizadores recomiendan revisar previamente los horarios y la disponibilidad de las pizzas, especialmente durante el fin de semana, cuando suele aumentar la afluencia de visitantes.