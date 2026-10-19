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Pizza Master 2026: restaurantes participantes, precios y fecha del concurso

El Pizza Master 2026 ya comenzó en Colombia con pizzas a $22.000. Consulte los restaurantes participantes en Bogotá, las fechas y cómo votar.

Foto: Tulio recomienda

Noticias RCN

octubre 19 de 2026
09:26 p. m.
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Los amantes de la pizza tienen una nueva oportunidad para disfrutar de diferentes sabores sin gastar demasiado.

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Este lunes 19 de octubre comenzó el Pizza Master 2026, uno de los eventos gastronómicos más esperados en Colombia, que reúne a decenas de restaurantes con propuestas especiales por $22.000.

La iniciativa, organizada por Tulio Recomienda, se extenderá hasta el domingo 25 de octubre. Durante esta semana, los participantes buscarán conquistar a los comensales con recetas originales, combinaciones de ingredientes y preparaciones creadas exclusivamente para el concurso.

El evento tendrá presencia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y otras ciudades del país. Los asistentes podrán probar las pizzas y votar por sus favoritas mediante la aplicación Tulio Recomienda.

¿Cuáles son los restaurantes participantes del Pizza Master 2026 en Bogotá?

En la capital colombiana, diferentes establecimientos se sumaron a esta edición con propuestas que buscan destacarse por su sabor y creatividad.

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Estos son los restaurantes participantes en Bogotá:

  • Attic & Keller
  • Freschezza
  • Osteria La Colpa
  • 96 ST
  • Chefs With Attitude
  • Bitta Pizza
  • Famiglia Pizzería
  • Via del Cuore
  • Clandestine Pizza
  • Ellinika
  • Jimmy Burger Pizza
  • Innamorato
  • Pizza a la Piedra
  • Pepe y Roni
  • Valentino
  • Rabbit French Bakery
  • Zattera
  • Malkriada
  • Sorrento
  • Artesano HR
  • Pizzarola
  • La Martina Trattoria
  • Trattoria La Bella
  • Supercheese
  • Indizio
  • Notorio
  • Le Paste
  • 400 Grados Pizza
  • Meeting House
  • ALTERego
  • 500 Rooftop
  • Victoria Napoletana
  • Coyote.

¿Cómo participar y votar en el Pizza Master 2026?

Para participar, los ciudadanos deben visitar alguno de los restaurantes inscritos y solicitar la pizza creada especialmente para el evento, cuyo precio es de $22.000.

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Posteriormente, podrán ingresar a la aplicación Tulio Recomienda, buscar el establecimiento y votar por su preparación favorita.

La plataforma también permite consultar las ubicaciones de los restaurantes participantes en cada ciudad.

Los organizadores recomiendan revisar previamente los horarios y la disponibilidad de las pizzas, especialmente durante el fin de semana, cuando suele aumentar la afluencia de visitantes.

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