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Así avanza la construcción de la Megacárcel que recibirá más de 1.300 presos en Medellín

La nueva infraestructura contará con seis pabellones, inhibidores de señal y vigilancia privada especializada para reclusos que actualmente están en estaciones policiales.

Noticias RCN

octubre 19 de 2026
08:54 p. m.
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Medellín avanza en la construcción de una megacárcel que albergará a 1.339 personas sindicadas que actualmente se encuentran en estaciones de Policía de la ciudad. Según información, la infraestructura estará lista en mayo del próximo año.

Medellín avanza en la construcción de una megacárcel: ¿cuándo estará lista?

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La nueva instalación carcelaria estará distribuida en seis pabellones, cada uno equipado con 60 celdas diseñadas para alojar a cuatro presos por celda.

Esta configuración busca optimizar el espacio disponible mientras se mantienen estándares de seguridad para los reclusos sindicados que aguardan proceso judicial.

Entre las medidas de seguridad implementadas destaca la instalación de inhibidores de señal, sistema diseñado específicamente para prevenir que los internos puedan realizar extorsiones telefónicas desde el interior del recinto. "Para que no puedan extorsionar desde acá o llamar a la gente a joderle la vida", explicó el alcalde, Federico Gutiérrez.

El mandatario también aseguró que las celdas no contarán con toma corrientes, eliminando así la posibilidad de que los reclusos carguen dispositivos celulares.

Un aspecto fundamental del proyecto es el modelo de vigilancia que se está definiendo para la megacárcel. Según Gutiérrez, "esto no va a ser con el Inpec, aquí va a ser con vigilancia privada, especializada para un centro carcelario".

Actualmente, las estaciones de Policía de Medellín albergan aproximadamente 1.200 personas sindicadas, quienes se encuentran en condiciones inadecuadas para reclusión prolongada, dado que estas instalaciones no fueron diseñadas para funcionar como centros de detención permanente.

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El objetivo de las autoridades es trasladar la totalidad de estos sindicados a la nueva megacárcel una vez finalice su construcción el próximo año.

Esto permitirá liberar espacio en las estaciones policiales y permitirá que retomen sus funciones operativas normales, mientras los reclusos aguardan proceso en instalaciones apropiadas.

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