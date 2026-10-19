¡Pilas! Estos son los riesgos a los que expondrá a su mascota si le da dulces en Halloween

Halloween está cada vez más cerca y tradicionalmente la ingesta de dulces para este mes del año se intensifica ante la celebración de la noche de brujas, las temáticas utilizadas durante cada año y los disfraces que semanas antes ya se empiezan a ver por las calles.

Pese a que expertos han alertado sobre los riesgos que una excesiva ingesta de caramelos puede ocasionar en los más pequeños, ahora médicos veterinarios han alertado sobre los riesgos a los que las mascotas también estarían expuestas.

Riesgos de que las mascotas consuman dulces

Según el doctor Franciso Moyano, de la veterinaria Pet Family 154, los animales pueden verse más expuestos a la ingesta de dulces durante el mes de octubre. Por esto, el especialista mencionó algunos de los principales efectos que caramelos específicos pueden ocasionar en la salud de los animales.

El chocolate es considerado como uno de los alimentos más peligrosos para las mascotas ya que puede ocasionar taquicardia, convulsiones y temblores. Esto se debe a que dicho alimento contiene teobromina, un componente que los animales no logran metabolizar bien por lo que sus organismos pueden llegar a alcanzar altos niveles de intoxicación.

Los dulces sin azúcar contienen un compuesto llamado xilitol. Estos pueden causar daño hepático y generar serias afectaciones en órganos como el hígado. Las uvas pasas son otros de los alimentos considerados como tóxicos para las mascotas ya que pueden generar daño renal agudo que pone en riesgo la vida de los animales.

Dulces con exceso de grasa pueden ocasionar pancreatitis. Esta se presenta cuando el páncreas se inflama y las enzimas digestivas se activan antes de tiempo para digerir el tejido propio del órgano.

El experto también alertó sobre los riesgos de la ingesta de envolturas por parte de los animales ya que pueden generar serias obstrucciones que terminen en visitas de urgencia a los servicios veterinarios.

¿Cuáles son los alimentos adecuados para las mascotas durante Halloween?

Según el experto, la mejor forma de premiar a las mascotas durante las celebraciones del mes de octubre es suministrando snacks exclusivos para mascotas. En caso de preparar snacks caseros, primero se debe consultar con un médico veterinario para utilizar los alimentos adecuados.