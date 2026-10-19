Importante cambio en Troncal Caracas de Transmilenio: conozca de qué se trata

Bogotá está atravesando una importante fase de avances en materia de transporte y movilidad, en la que se incluye la construcción del Metro de Bogotá y de nuevas estaciones de TransMilenio con las que miles de bogotanos se beneficiarán una vez estén listas.

Debido a la construcción del nuevo Metro de Bogotá, Transmilenio ha anunciado un importante cambio en una de las estaciones que hacen parte de la Troncal Caracas y permitirá un mejor servicio gracias a una amplia y moderna infraestructura.

Cierre de la estación Marly y apertura de Calle 53 Universidad Manuela Beltrán

TransMilenio ha informado que a partir del próximo 24 de octubre se habilitará la estación definitiva Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán y se cerrará temporalmente la estación Marly; la nueva estación, ubicada entre las calles 53 y 49, contará con 18 servicios troncales para conectar con los diferentes portales.

La estación Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán, además de ofrecer un espacio más amplio para la circulación de los usuarios, cuenta con modernas puertas que impiden una indebida apertura desde el interior y el exterior para garantizar la seguridad y tres vagones donde se logran distribuir los diferentes servicios con el fin de facilitar la circulación y distribución de los pasajeros.

Los siguientes son los servicios disponibles en la nueva estación de la Troncal Caracas:

Vagón 1: H15, H20, H27, A60, A61 y B23

Vagón 2: 8, B18, B27, F60, Z61 y L18

Vagón 3: 8, J24, K23, C15, D20 y D24

Transmilenio sigue aplicando cambios operacionales

Con motivo de la construcción del Metro de Bogotá, además de la implementación de nuevas troncales en la ciudad, TransMilenio ha venido realizando diferentes cambios operacionales en sus sistemas troncales y zonales, por lo que invitan a los usuarios a visitar constantemente los canales oficiales de la entidad para mantenerse informados de los nuevos cambios y conocer las alternativas de viaje.