Tragedia en Texas: militar de la Fuerza Aérea cayó desde casi 30 metros de altura durante exhibición de rápel

Una tragedia se vivió en el estadio Alamodome en San Antonio, Texas, durante una exhibición de rápel previo a un partido universitario de fútbol americano; un militar de la Fuerza Aérea sufrió una mortal caída desde casi 30 metros de altura al perder el control en una de las vigas del recinto.

El accidente tuvo lugar el pasado 17 de octubre justo antes del inicio del partido entre la Universidad de Texas de San Antonio y la Academia Naval como parte del evento anual de homenaje 'Salute to Armed Forces and Veterans'.

Militar de la Fuerza Aérea cayó desde casi 30 metros de altura durante exhibición de rápel

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo el militar cae desde el techo del estadio, sin lograr hacer uso de las cuerdas e impacta fuertemente contra el césped del estadio quedando completamente inmóvil y, según los reportes, fallece antes de llegar al hospital; se reporta que la altura desde la cual cayó puede superar los 30 metros de altura.

Aunque el accidente todavía se encuentra en estado de investigación, usuarios de redes sociales afirman que el nombre de la víctima corresponde al sargento Ian Patterson, quien era un veterano de 15 años en la Fuerza Aérea y hacía parte de un grupo de 4 militares que participarían de la exhibición.

El partido de fútbol americano se realizó a pesar de la tragedia

Aunque la víctima fatal fue atendida en el campo de juego durante varios minutos y los jugadores tenían conocimiento de que había ocurrido un incidente, el partido se terminaría jugando con algunos minutos de retraso y la Universidad de San Antonio ganaría por un marcador de 38 a 34.

El entrenador del club ganador afirmó que la energía del público se había bajado por completo y que el suceso fue algo desgarrador, dejando de un lado el aspecto deportivo y poniendo por encima a los familiares que perdieron a un ser querido.