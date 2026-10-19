Dian subasta joyas y relojes decomisados en Colombia: así puede participar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció una nueva subasta virtual en Colombia, en la que los ciudadanos podrán presentar ofertas para adquirir joyas, relojes, metales y piedras preciosas que quedaron bajo custodia del Estado.

La jornada comenzó este lunes 19 de octubre y estará disponible hasta el viernes 23 del mismo mes. Los artículos se encuentran en Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Pereira, y corresponden a mercancías decomisadas, aprehendidas o declaradas en abandono.

La entidad explicó que la venta se realizará mediante la plataforma El Martillo del Banco Popular, donde los interesados podrán consultar los productos y sus precios iniciales.

¿Cómo participar en la subasta de joyas y relojes de la Dian?

Las personas interesadas deberán ingresar a la plataforma oficial de El Martillo del Banco Popular y completar el proceso de registro.

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Posteriormente, tendrán que consultar el catálogo de artículos disponibles, verificar las características de cada lote y revisar las condiciones establecidas para participar.

Para presentar ofertas será necesario contar con una cuenta bancaria habilitada para pagos mediante PSE y realizar el depósito exigido.

La subasta estará habilitada hasta las 2:30 p. m. del viernes 23 de octubre.

Quienes resulten ganadores deberán cancelar el saldo pendiente y entregar los documentos solicitados dentro de los cuatro días hábiles posteriores a la adjudicación.

¿Qué recomendaciones hace la Dian para evitar estafas?

La entidad advirtió que los ciudadanos deben revisar cuidadosamente las fotografías, descripciones, impuestos y posibles comisiones antes de realizar una oferta.

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También recordó que los artículos se entregan en las condiciones en las que se encuentran, por lo que recomienda asistir a las exhibiciones disponibles.

Finalmente, la Dian aclaró que sus redes sociales únicamente sirven para divulgar información sobre las subastas.

Los pagos, depósitos y ofertas deben realizarse exclusivamente mediante los canales oficiales de El Martillo, sin intermediarios ni consignaciones a cuentas personales.