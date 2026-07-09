Cortes de agua y luz en Bogotá durante este martes 8 de septiembre del 2026

La capital colombiana vivirá una nueva jornada con cortes en los servicios de agua y luz en diferentes zonas. Estas intervenciones obedecen a trabajos en las redes de suministro y arreglos en tuberías para evitar daños mayores.

Para este martes 8 de septiembre no solo se presentarán estos cortes en varias de las localidades de Bogotá ya que algunos sectores del municipio de Soacha también experimentarán estas intervenciones.

Cortes de agua en Bogotá durante el martes 8 de septiembre

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los trabajos tienen el objetivo de minimizar las afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua. Las suspensiones afectarán principalmente a las localidades de: Chapinero, San Cristóbal y Teusaquillo.

Localidad de Chapinero

El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector. De la carrera 8A a la carrera 15, entre la calle 88 a la calle 100. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a los empates e instalación de válvula.

Localidad de San Cristóbal

San Martín de Loba. De la diagonal 39 sur a la diagonal 48D sur, entre la carrera Segunda este a la carrera Tercera C bis este. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a: Mantenimiento preventivo.

Localidad de Teusaquillo

Acevedo Tejada, Gran América, El Recuerdo, Quinta Paredes, Corferias, Centro Nariño, Clínica Fundadores Américas. De la avenida calle 26 a la avenida de las Américas, entre la carrera 30 a la carrera 42B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a: Verificación macromedición.

Cortes de agua en Soacha durante el martes 8 de septiembre

Las zonas afectadas son: 12 de Marzo, Bochica, Camilo Torres, El Nogal, El Porvenir Soacha, F.N.A., Hogar del Sol, La Amistad Soacha, La Cañada, La Magdalena, La Toscana, Las Vegas de San Mateo, Nogal, Panorama, Panorama I, Ricaurte, Rincón de San Mateo, Rincón de Santa Fe, San Mateo Primer Sector, Santa Helena Norte, Santa Rosa.

De la calle 18 a la calle 30, entre la carrera 9 este a la avenida carrera 4 (Autopista Sur). Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a: Mantenimiento preventivo.

Cortes de luz en Bogotá durante el martes 8 de septiembre

Así mismo, Enel Colombia llevará a cabo distintos trabajos en las redes de suministro de energía que afectarán a varios sectores de la capital como: Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Suba y Usme.

Localidad de Bosa

Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la calle 58 sur a calle 60 sur entre carrera 85 a carrera 87 – Barrio Bosa Nova.

Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. De la calle 62 sur a calle 64 sur entre carrera 86 a carrera 88 – Barrio Chico Sur.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la carrera 85 a carrera 88 entre calle 58 sur a calle 60 sur – Barrio Escocia.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 84 a calle 87 – Barrio Antiguo Country.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 9 a carrera 11 entre calle 82 a calle 84 – Barrio El Retiro.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 59 sur a calle 61 sur entre carrera 63 a carrera 65 – Barrio Madelena.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 64 a carrera 69 entre calle 16 a calle 21 – Barrio Centro Industrial.

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 41 a carrera 43 entre calle 28 sur a calle 30 sur – Barrio Autopista Muzu.

Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 52 a carrera 54 entre calle 3 a calle 5 – Barrio Colón.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 102 a carrera 104 entre calle 132 a calle 134 – Barrio Costa Azul.

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 112 a carrera 114 entre calle 141 a calle 144 – Barrio Lombardia.

Desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. De la carrera 49 a carrera 51 entre calle 151 a calle 153 – Barrio Mazuren.

Localidad de Usme

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 70 sur a calle 72 sur entre carrera 8 a carrera 10 – Barrio Barranquillita.