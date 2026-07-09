Jugó en Europa y Corinthians: ahora vive en las calles de Sao Paulo

Régis Pitbull, como era conocido Régis Fernandes da Silva, fue encontrado en pésimas condiciones de vida por el periodista Emilio Botta del diario Globo Esporte de Brasil.

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El exfutbolista brasilero de 49 años se encuentra viviendo actualmente entre cajas y lonas en las calles de Sao Paulo; se dedica únicamente a dar vueltas por la ciudad con su bicicleta y se niega a recibir ayuda por parte de familiares o seguidores que han intentado mejorar su calidad de vida.

El periodista pudo conocer del paradero del exfutbolista gracias a un aviso que recibió por parte de excompañeros de un equipo de fútbol que jugaban con él en el pasado. Su adicción al crack y la negativa para aceptar la ayuda de familiares han hecho que la calle se convirtiera en su nuevo hogar. Fue desalojado de su apartamento luego de tener un altercado con el administrador del edificio, pero su esperanza es volver a vivir en su propiedad.

"Si creen que estoy muerto, mejor"

Según se relata en la crónica, aficionados del Corinthians, club de Sao Paulo y uno de los más importantes de Brasil, se acercaron a hablar con Régis y se ofrecieron a ayudarlo, pero insiste en que no quiere ayuda de nadie, lanzando una cruda frase: "No quiero que nadie sepa que existo. Si creen que estoy muerto, mejor", le dijo al periodista.

Viviendo entre basura y alimentándose solo de café y almuerzos que le regalan los restaurantes de la zona, Fernandes afirma que solo quiere un trabajo para volver a ordenar su vida. Además de su adicción al crack, durante su etapa como deportista también salió positivo en marihuana en controles antidopaje.

Régis Fernandes supo jugar en Europa y en la primera división del fútbol de Brasil

Como futbolista, registró 170 partidos y 49 goles, destacando como un hábil extremo. Tuvo la oportunidad de jugar en el fútbol europeo al hacer parte del club portugués Marítimo; y en Brasil, jugó en dos gigantes como Corinthians, donde es muy recordado por los hinchas, y Vasco da Gama.