“Lo que había no era suficiente”: Chocó busca una reconstrucción que transforme al departamento

El departamento de Chocó avanza en su plan de reconstrucción tras la emergencia del pasado 9 de agosto, con un compromiso empresarial y una estrategia que busca no solo reparar daños, sino transformar estructuralmente la región.

Inicia la reconstrucción del Chocó tras terremoto

La gobernadora Nubia Carolina Córdoba reveló en entrevista con Noticias RCN que la emergencia afectó 32.000 viviendas, de las cuales 27.000 requieren reparaciones y 6.000 necesitan reconstrucción total.

"Son viviendas que son realmente el trabajo de toda una vida de la gente que no se obtuvieron por créditos u otros beneficios, sino literalmente el trabajo duro de la gente", explicó la mandataria.

El Gobierno Nacional, en conjunto con el departamental, organizó una reunión con representantes del sector empresarial colombiano que resultó en compromisos que van más allá de las donaciones.

"No se planteó solamente el escenario altruista de las donaciones para la recuperación de las viviendas, sino que además se ha planteado toda una planificación orientada a que el departamento de Chocó avance, que pueda cerrar brechas de rezago y atraso en torno sobre todo a la inversión pública o la inversión más bien de infraestructura para el desarrollo y que además se puedan abrir categorías de inversión”.

Tras el encuentro con los líderes empresariales, la gobernadora Córdoba fue clara en que el departamento no puede "volver al 9 de agosto", refiriéndose a las carencias estructurales previas a la emergencia.

“No podemos simplemente reconstruir lo que había porque antes de la emergencia el Chocó contaba con unas carencias y unas falencias estructurales que hacían realmente muy precaria en algunas condiciones la vida en el departamento. Lo que había no era suficiente. En este escenario de planificación intentamos estabilizar servicios públicos, necesitamos tener un sistema de salud más robusto, necesitamos tener una infraestructura educativa más digna”, subrayó.

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Cabe mencionar que la primera casa modelo ya está lista para entrega. Con 64 metros cuadrados, fue construida en apenas 10 días gracias al trabajo conjunto de varias empresas: "Es muy simbólico poder tener ya en pie, después de 10 días de trabajo, tan rápido esto", afirmó la gobernadora, quien espera que la vivienda sea entregada a su beneficiaria.

Finalmente, la mandataria aseguró que la reconstrucción es una muestra de “tanta voluntad de sacar esto adelante en el menor tiempo posible para que sea un símbolo de que sí se puede y que la reconstrucción ha empezado. Esto es simbólico, pero además muy ejemplarizante para que se sepa que en el departamento sí estamos actuando rápidamente de cara a la reconstrucción y generar la confianza”.