Vuelve el racionamiento de agua en Medellín: así funcionará

Medellín no cumplió la meta de ahorro de agua puesta por la Alcaldía la semana pasada, por eso regresará el racionamiento en seis comunas. En diálogo con Noticias RCN, el gerente de EPM Santiago Wilches explicó el nuevo esquema de suspensión del servicio.

Aseguró que el racionamiento será de ocho horas día de por medio y la medida afectará a aproximadamente el 7% de los clientes de EPM en el área metropolitana.

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"La interrupción es alternada, es un día sí, un día no y para cada grupo de personas 8:00 de la noche a 4:00 de la mañana", aseguró el gerente de EPM.

La meta de 92 litros por usuario se mantiene

Wilches reconoció que aunque no se cumplieron las metas de ahorro establecidas, sí hubo una mejoría notable en el consumo. "Aspirábamos a obtener en promedio cada día un ahorro de 92 litros. Ese ahorro no se logró ningún día, sin embargo, el día de ayer (domingo) logramos casi la mitad, llegamos a 43 litros", señaló.

Agregó que al lograr algo de ahorro, EPM redujo el horario de racionamiento de 11 horas a 8 horas. "Tenemos que seguir en ese modo ahorro durante el fenómeno de El Niño (...) la meta sigue siendo exactamente la misma, esa es una necesidad en este momento del sistema".

¿Hay algún castigo para quienes malgasten agua?

El gerente de Empresas Públicas de Medellín señalo que están solicitando al Gobierno Nacional para activar el decreto que declare formalmente establecido el fenómeno de El Niño.

"Hoy nosotros como empresa prestadora no tenemos posibilidades de de incidir sobre aquellas personas que no cumplan con el ahorro. En esa norma sí tiene que aquellas personas que se pasen de unos valores que establece la misma la misma resolución, se les tenga un incremento del costo, es decir, se le va a cobrar más eh por metro cúbico".

Afirmó que el llamado es ala sensatez y la solidaridad por la compleja situación en el país.

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