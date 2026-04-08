CANAL RCN
Colombia

Crece un 40% el consumo de tusi en Bogotá: ocho de cada diez casos involucran a jóvenes

Al menos 400 casos de consumo problemático se registraron entre la población que va de los 12 a los 17 años.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Jorge Leonardo Alzate

agosto 04 de 2026
09:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde el Concejo de Bogotá, la cabildante Diana Diago encendió una alarma por el aumento registrado en el número de casos de consumo de tusi en la ciudad, durante el primer semestre de 2026.

Según datos obtenidos a través de un derecho de petición dirigido a la Secretaría Distrital de Salud, la ciudad pasó de registrar 670 casos de consumo problemático de esta droga, entre enero y junio de 2025, a 938 en el primer semestre de 2026, lo que representa un aumento del 40 %.

Sin embargo, lo que más preocupa es que, según el análisis realizado por Diago, se trata de “un problema que golpea principalmente a nuestros adolescentes y jóvenes”, debido a que “más de ocho de cada diez casos de consumo de tusi se presentan en esta población”.

El 'tusi': así funciona la droga que se popularizó entre los jóvenes colombianos
RELACIONADO

El 'tusi': así funciona la droga que se popularizó entre los jóvenes colombianos

Rango de edad y localidades que más casos de consumo registran en Bogotá:

De acuerdo con información expuesta en el Concejo por la cabildante, 400 casos de consumo problemático se registraron entre adolescentes de los 12 a los 17 años y otros 366 en jóvenes de los 18 a los 28 años, lo que quiere decir que los menores de 30 años concentran al menos el 81,7 % de los casos.

Además, se conoció que las localidades que más reportes de consumo problemático registraron durante el primer semestre de 2026 fueron: Kennedy, a la cabeza con 170 casos; seguida de Puente Aranda, con 133 casos; Ciudad Bolívar, con 79; Usaquén, con 73, y Barrios Unidos, con 63.

Se reanudan los diálogos con cabecillas del Valle de Aburrá: gobernador exige su traslado por venta de Tusi
RELACIONADO

Se reanudan los diálogos con cabecillas del Valle de Aburrá: gobernador exige su traslado por venta de Tusi

¿Se han fortalecido las redes de microtráfico en la ciudad?

Según la denuncia realizada por la concejal Diago, “detrás del aumento del consumo de tusi está el fortalecimiento del microtráfico y de las estructuras criminales que siguen operando en los barrios de Bogotá. Si no se combate este negocio ilegal y no se implementan programas de prevención, seguiremos viendo cómo más jóvenes caen en el consumo de esta droga”.

En sus palabras, “no podemos permitir que esta droga siga ganando terreno mientras las instituciones reaccionan tarde. Bogotá necesita una respuesta contundente para proteger a nuestros jóvenes y recuperar la seguridad en los barrios”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Universidad Nacional

Estudiante apuñalado en la U. Nacional denunció el retiro de su esquema de seguridad: "Temo por mi vida"

Inpec

Funcionarios del Inpec confesaron lo que ocurrió durante la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí: esto dijeron

Elecciones presidenciales 2026

Advierten aumento de hasta 364% en la votación de puestos donde ganó Cepeda en segunda vuelta

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

La frase de Lina Tejeiro a Nicolás de Zubiría que no mostraron en MasterChef Celebrity

La actriz se pronunció en redes sociales tras la polémica por su discusión con el chef en MasterChef Celebrity Colombia 2026.

Cuidado personal

¿Audífonos a alto volumen? La razón por la que sus oídos están envejeciendo

Más de 1.000 millones de jóvenes están en riesgo de pérdida auditiva por el uso de audífonos. Descubra la regla 60/60 y cuide sus oídos hoy con GAES.

Dimayor

Boyacá Chicó demandó el 7-0 ante América de Cali y Dimayor tomó controversial decisión

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: este es el número y signo ganador de hoy 4 de agosto de 2026

Guatemala

Videos | Así se vio la fuerte erupción del volcán de Fuego en Guatemala: hay 1.700 evacuados