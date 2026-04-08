Crece un 40% el consumo de tusi en Bogotá: ocho de cada diez casos involucran a jóvenes

Desde el Concejo de Bogotá, la cabildante Diana Diago encendió una alarma por el aumento registrado en el número de casos de consumo de tusi en la ciudad, durante el primer semestre de 2026.

Según datos obtenidos a través de un derecho de petición dirigido a la Secretaría Distrital de Salud, la ciudad pasó de registrar 670 casos de consumo problemático de esta droga, entre enero y junio de 2025, a 938 en el primer semestre de 2026, lo que representa un aumento del 40 %.

Sin embargo, lo que más preocupa es que, según el análisis realizado por Diago, se trata de “un problema que golpea principalmente a nuestros adolescentes y jóvenes”, debido a que “más de ocho de cada diez casos de consumo de tusi se presentan en esta población”.

Rango de edad y localidades que más casos de consumo registran en Bogotá:

De acuerdo con información expuesta en el Concejo por la cabildante, 400 casos de consumo problemático se registraron entre adolescentes de los 12 a los 17 años y otros 366 en jóvenes de los 18 a los 28 años, lo que quiere decir que los menores de 30 años concentran al menos el 81,7 % de los casos.

Además, se conoció que las localidades que más reportes de consumo problemático registraron durante el primer semestre de 2026 fueron: Kennedy, a la cabeza con 170 casos; seguida de Puente Aranda, con 133 casos; Ciudad Bolívar, con 79; Usaquén, con 73, y Barrios Unidos, con 63.

¿Se han fortalecido las redes de microtráfico en la ciudad?

Según la denuncia realizada por la concejal Diago, “detrás del aumento del consumo de tusi está el fortalecimiento del microtráfico y de las estructuras criminales que siguen operando en los barrios de Bogotá. Si no se combate este negocio ilegal y no se implementan programas de prevención, seguiremos viendo cómo más jóvenes caen en el consumo de esta droga”.

En sus palabras, “no podemos permitir que esta droga siga ganando terreno mientras las instituciones reaccionan tarde. Bogotá necesita una respuesta contundente para proteger a nuestros jóvenes y recuperar la seguridad en los barrios”.