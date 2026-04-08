La frase de Lina Tejeiro a Nicolás de Zubiría que no mostraron en MasterChef Celebrity

La participación de Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity Colombia 2026 provocó un intenso debate en redes sociales luego capítulo de este lunes. La actriz fue cuestionada por su reacción durante la devolución de los jurados, especialmente por el intercambio que sostuvo con el chef Nicolás de Zubiría, lo que desató miles de comentarios entre los seguidores del reality del Canal RCN.

La controversia comenzó cuando Tejeiro y el presentador Tavo Bernate presentaron el plato que cocinaron en equipo. Tras escuchar las observaciones técnicas de los chefs, la actriz manifestó su inconformidad con algunas de las críticas y lanzó un comentario dirigido a Nicolás de Zubiría: “Qué bueno, pensé que todo iba a ser malo; a él no le gusta nada”. La escena rápidamente se viralizó y dividió opiniones entre quienes respaldaron su sinceridad y quienes consideraron que su actitud fue inapropiada.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre su discusión con Nicolás de Zubiría?

Ante la ola de reacciones, Lina Tejeiro decidió responder a través de su cuenta oficial en X, donde comentó en tiempo real lo que ocurría durante la emisión del programa. En uno de sus primeros mensajes escribió: “Para las que no me quieren... hoy soy el plato fuerte”, haciendo referencia a la cantidad de comentarios que estaba recibiendo.

Más adelante, la actriz reaccionó con humor a la edición del episodio y reveló una frase que, según explicó, no fue emitida al aire. “Jajaja y eso que quitaron el pedazo donde dije que no tenía un pelo de buena gente”, publicó.

¿Cómo respondió Lina Tejeiro a quienes la criticaron en redes sociales?

Después de responder a varios usuarios, la actriz compartió un mensaje en el que defendió su autenticidad y aseguró que no está dispuesta a cambiar su forma de expresarse para agradar al público. En su publicación sostuvo que el formato del programa suele ser interpretado con demasiada seriedad por algunos espectadores.