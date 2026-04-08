Estudiante apuñalado en la U. Nacional denunció el retiro de su esquema de seguridad: "Temo por mi vida"

Un nuevo capítulo rodea el caso del estudiante que fue agredido con arma blanca al interior de la Universidad Nacional.

Tras sobrevivir al ataque, el joven denunció que perdió el esquema de seguridad que, asegura, le había sido asignado por amenazas relacionadas con su liderazgo social.

RELACIONADO Estudiante sobreviviente al ataque de encapuchados en la Universidad Nacional rompió el silencio

Mientras tanto, las directivas de la institución afirman que mantienen activos los protocolos de acompañamiento para los estudiantes involucrados.

¿Qué denunció el estudiante tras el ataque?

Kevin Arriguí, estudiante de la Universidad Nacional que resultó herido con arma blanca dentro del campus cuando, junto a otros dos estudiantes, intentaba retirar unas pancartas con las que no estaba de acuerdo, aseguró que actualmente teme por su seguridad.

El joven hizo un llamado público a la Unidad Nacional de Protección para que le restablezca el esquema de seguridad que, según indicó, le fue retirado.

Yo le pido a la Unidad Nacional de Protección que nos devuelva el escolta que nos tenían asignados para nuestra protección.

¿Por qué asegura que necesitaba protección?

El estudiante explicó que el esquema de seguridad les había sido otorgado debido a amenazas que, según afirma, recibieron por su actividad como líderes sociales.

Ese escolta nosotros lo teníamos porque en ejercicio de nuestro liderazgo social, las disidencias de las Farc nos hicieron una llamada donde nos manifestaron que ya estaba la orden de fusilarnos.

Con esa declaración, Arriguí insiste en que el riesgo para su integridad no terminó con el ataque sufrido dentro de la universidad y que continúa sintiendo temor por su vida.

¿Qué respondió la Universidad Nacional?

Frente a lo ocurrido, el rector de la Universidad Nacional, José Ismail Peña, afirmó que la institución activó los protocolos de acompañamiento y aseguró que se brindarán garantías para que los estudiantes involucrados puedan continuar con sus actividades académicas.

Hemos dispuesto todos los protocolos de acompañamiento y garantizaremos a todas y todos los estudiantes que de una u otra manera están implicados, su continuidad en su proceso académico.

¿Qué otras denuncias hizo el estudiante?

Además de pedir el regreso de su esquema de protección, Kevin Arriguí aseguró que ha sido objeto de persecución por parte de algunos integrantes del Sindicato de Empleados Intraunal.

Asimismo, señaló a uno de sus integrantes de haber pertenecido a las Farc, grupo guerrillero que, según relató, desplazó a su familia, y afirmó que esa persona no lo representa.

Por ahora, el estudiante insiste en que necesita nuevamente medidas de protección, mientras continúa recuperándose del ataque que sufrió dentro de la Universidad Nacional.