El rifirrafe entre Humberto de La Calle y José Félix Lafaurie en las negociaciones con el ELN

Luego de mucha tensión en la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN que se llevó a cabo en Caracas, Venezuela, se generó debate entre Humberto de la Calle y José Félix Lafaurie, pues a través de Twitter el senador se refirió a la posición del presidente de Fedegan con relación a la solicitud del presidente Gustavo Petro a la Fiscalía de levantar las órdenes de captura en contra de cabecillas del Clan del Golfo.

Por su parte, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán le respondió a través de una columna de opinión y calificó como "mezquino" el trino, dijo que su "silencio" es parte de su papel como negociador y que no se dejará provocar por quienes antes lo llamaban enemigo de la paz.

‘‘Y seguiré calladito, porque me comprometí a la prudencia como miembro de la delegación gubernamental en las negociaciones con el ELN, y voy a cumplir, sin dejarme retar por quienes ayer me descalificaron como “enemigo de la paz” y hoy me descalifican por lo contrario, en una especie de venganza porque no participé en un proyecto que traicionó lo ofrecido, y hoy lo hago con un Gobierno que, a pesar de mis diferencias, está cumpliendo lo ofrecido.’’