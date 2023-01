Para calmar ánimos por ley de sometimiento Roy Barreras y Francisco Barbosa se reunieron: ¿hubo acuerdo?

Las movidas políticas en el país están agitadas. El Termómetro de Noticias RCN supo que en la tarde de este viernes 20 de enero el presidente del congreso, Roy Barreras, se reunió con el fiscal Francisco Barbosa. El tema de la cita: la ley de sometimiento y las bases para empezar una negociación con las bandas criminales.

Esto quiere decir que, al parecer, la tormenta desatada tras las declaraciones del fiscal sobre "comunicaciones no leales", surtieron efecto, y el presidente Gustavo Petro no solo trató de bajar la marea y anunciando una reunión con el jefe del ente investigador, sino que también envió un emisario a esa disputa, Barreras, quien acompaña al Gobierno en el propósito de la paz total, pero comparte con el fiscal la preocupación de que los narcos no resulten beneficiados.

La conversación entre ambos funcionarios fue larga y tendido y las conclusiones apuntan a un compromiso de tener en cuenta las opiniones del fiscal a la hora de tramitar a ley de sometimiento que llegará al Congreso en un mes.

¿Qué ha pasado con la reforma política?

El otro proyecto en el que el Gobierno tiene un duro pulso es en la reforma política. El partido verde dice que definitivamente no apoyará las listas cerradas, y para encontrar una solución a esta disputa hay una alternativa que empieza a tomar fuerza. Se trata de las listas cerradas, desbloqueadas, que implicarían que partidos organizan a los candidatos, pero la gente puede votar por el de su preferencia, y basado en una operación de porcentajes, la lista se reorganiza. Aunque parece complejo inicialmente, esta sería la puerta de salida que destrabaría el proyecto.

¿Y la reforma a la salud?

Justamente para alinear las fuerzas, no solo para la reforma política, sino frente a la de salud, la laboral y la pensional, este viernes 20 de enero hubo "un nutrido almuerzo" al que asistieron: el ministro del Interior, Alfonso Prada; el presidente de Colpensiones, Jaime Dussan; y por parte de los partidos Angélica Lozano y Carlos Ramón González, de los Verdes; Roy Barreras de la fuerza de la paz; Eduardo Noriega de Colombia Humana y Alexander López del Polo Democrático. Al final, el almuerzo terminó en reunión estratégica para las elecciones de octubre y la opción que se abre camino es presentar candidatos únicos.

¿Quiénes suenan para la alcaldía de Bogotá?

El primer candidato que le apostaría a la administración de la capital es Simón Gaviria, hijo del expresidente Cesar Gaviria y a quien lo está promoviendo un sector de concejales. La otra opción es Katherine Miranda, que aseguró hace algunas semanas que no se lanzaba, pero varios sectores del Partido Verde la siguen promoviendo y ella está considerando de nuevo esa posibilidad.

¿Roces diplomáticos entre Colombia y Guatemala?

Desde el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez fue acusado por la Fiscalía de Guatemala por el caso Odebrecht, las tensiones entre ambos países se intensificaron. El miércoles 18 de enero llegó a Colombia Victoria González, la embajadora del país en Guatemala. Un día después rindió el informe de su fugaz paso en la misión diplomática,

Lo que ella misma advirtió es que cuando presentó cartas credenciales ante el presidente Alejandro Giammattei, él le habló de la investigación que adelantaba ese país contra el ministro Velásquez, mejor dicho que era un tema prioritario, lo que ella no se imaginó es que solo 8 días después todo terminaría en esta crisis binacional.