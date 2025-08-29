CANAL RCN
Colombia Video

Cronología del caso Valeria Afanador: la niña hallada sin vida tras 18 días de búsqueda

El viernes 29 de agosto se encontró el cuerpo de la niña de 10 años. ¿Cómo fue la búsqueda?

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
07:10 p. m.
El caso de Valeria Afanador tuvo un final triste. Hoy, viernes 29 de agosto, se encontró su cuerpo en Cajicá. Lo extraño es que se halló en un lugar que ya se había inspeccionado en más de 100 oportunidades.

Este caso comenzó el martes 12 de agosto. Aquel día, la niña de 10 años fue al colegio como de costumbre. Sin embargo, no se supo más de ella desde el recreo.

¿Cuándo desapareció la niña?

Noticias RCN reveló en exclusiva el video con el último momento en el que se vio a Afanador. La menor salió por un hueco en la parte de la reja. Se investiga si presuntamente había una persona a las afueras haciéndole gestos para que saliera.

Con el paso de los días y semanas, se puso en marcha un robusto equipo de búsqueda. Más de 100 funcionarios de diferentes entidades aportaron en esta labor, la cual se extendió por municipios cercanos.

Por cielo y tierra, así como en jornadas diarias extensas; se buscó a la pequeña. La Interpol, por ejemplo, emitió una circular amarilla, con la que se extendió la labor a nivel internacional.

Desaparición forzada: una de las hipótesis

Sin embargo, no hubo pruebas que apuntaran al paradero. En medio de las pesquisas, tanto la Gobernación de Cundinamarca como la Alcaldía de Cajicá ofrecieron una recompensa por información que llegó hasta los 70 millones de pesos.

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, indicó que la hipótesis que más tomó forma fue la de desaparición forzada. Esto, entonces, hizo que se dejara de creer que la niña se haya perdido por el río o los alrededores.

¿En dónde se halló el cuerpo?

El abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, dio hace poco un dato clave. A través de redes sociales, publicó un video en el que se vio a la rectora del colegio, Sonia Ochoa, hablando del caso.

La frase que llamó la atención dicha por ella fue: “Quién lo hizo? Una persona que odia al colegio, un extrabajador. Lo tienen plenamente identificado las autoridades, no lo digo yo, sino que ellos me dicen ‘miss terrible, ¿no?”. Quintana indicó que esta información no se le fue revelada a las autoridades.

El cuerpo se encontró este viernes 29 de agosto. Las autoridades apuntaron que un campesino lo halló en el sector conocido como Fagua en el Río Frío. Este lugar ya había sido revisado por el cuerpo de búsqueda, por lo que no se entiende por qué estaba allí.

