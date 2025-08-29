“No permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad”: Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria Afanador

Este viernes 29 de agosto, Noticias RCN confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Afanador Castañeda, la niña de 10 años que desapareció desde el pasado 12 de agosto en extrañas circunstancias en Cajicá, Cundinamarca.

La noticia generó varias reacciones lamentando la desaparición y muerte de la menor. Entre ellas la de Julián Quintana, el abogado que durante 18 días de búsqueda acompañó a la familia de Valeria.

“Las autoridades confirmaron el hallazgo de nuestra querida Valeria. Según el gobernador, su cuerpo habría sido puesto allí. Hoy nos embarga el dolor, pero también la firmeza: como representantes de víctimas no permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad. Exigimos justicia”, expresó el abogado penalista en su cuenta de X.

En entrevista con Noticias RCN, el abogado Julián Quintana explicó que el CTI está en camino para hacer la respectiva inspección al cuerpo de Valeria. “Por ahora no tenemos hipótesis más allá de la que posiblemente está expresando el gobernador de Cundinamarca, es decir, que el cuerpo posiblemente fue puesto allí, teniendo en cuenta que se hicieron muchas búsquedas en ese mismo sector y que con anterioridad no se había encontrado a nuestra querida Valeria”, dijo el abogado Quintana.

¿Cuál es el paso a seguir tras el hallazgo de Valeria Afanador?

“Por ahora vamos a esperar que las autoridades hagan el levantamiento correspondiente de la inspección, que recolecten todos los elementos de prueba necesarios para esclarecer los hechos, que Valeria sea examinada en Medicina Legal, creo que ahí habrán datos relevantes”, explicó el abogado Julián Quintana.

En la entrevista, el abogado Quintana resaltó el llamado de la madre de Valeria, quien exigió justicia por su hija y que este caso no quede en la impunidad.

Las declaraciones del colegio

A medida que avanzaban las investigaciones, se empezó a cuestionar el rol que tuvo el colegio. En entrevista con Noticias RCN momentos antes del hallazgo del cuerpo de la menor, el abogado Quintana habló sobre esta situación.

Quintana aseguró que el colegio tardó tres horas en reportar la desaparición y alteraron la escena, poniendo cemento en el agujero por donde salió.

“La escena más importante que tiene la Fiscalía, fue adulterada por el colegio (…) Lo que hicieron fue tapar los huecos (por donde salió Valeria), rellenarlos con cemento y piedras, poner más rejas y alterar la escena del crimen”, dijo el abogado.

Valeria fue encontrada tras 18 días de búsqueda

La noticia del hallazgo la confirmó este viernes a las 4:00 de la tarde el gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey Ángel. El mandatario explicó que la menor fue hallada en una zona contigua al río Frío.