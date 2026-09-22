UNGRD destina $3.000 millones para reforzar operaciones aéreas contra incendio forestal en Villa de Leyva

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció la destinación de $3.000 millones para financiar horas de vuelo y fortalecer las operaciones aéreas que buscan controlar el incendio forestal que afecta a Villa de Leyva, en Boyacá.

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La emergencia registra un avance del 78 % en su control y una afectación preliminar de 1.340 hectáreas.

Según informó la entidad, los recursos serán administrados a través de un Fondo de Inversión Colectiva (FIC), que permitirá mantener y ampliar la capacidad de respuesta aérea frente a los incendios forestales. A partir de este miércoles, seis helicópteros participarán en las labores de control del fuego en la zona.

Refuerzan capacidad aérea y trabajo en tierra

Durante la jornada, las operaciones aéreas contaron con tres helicópteros, dos facilitados por la Gobernación de Boyacá y uno por la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

De acuerdo con el balance entregado por la UNGRD, las aeronaves han realizado 119 descargas de agua para contener el avance de las llamas y apoyar las labores de los equipos desplegados en tierra.

En total, 255 personas participan en la atención de la emergencia, entre integrantes de los cuerpos de bomberos, la Defensa Civil Colombiana, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Cruz Roja Colombiana y grupos scouts.

La entidad señaló que tres aeronaves adicionales se incorporarán a la operación para completar seis helicópteros destinados al combate del incendio.

Persisten focos complejos y acciones de mitigación

La Dirección Nacional de Bomberos informó que logró liquidar el foco ubicado en Chíquiza; sin embargo, el sector 1 continúa siendo el punto de mayor complejidad debido a las condiciones topográficas y a las corrientes de viento que dificultan las labores de extinción.

Para acelerar el control de la emergencia, las autoridades coordinan con Parques Nacionales Naturales de Colombia la habilitación de vías de acceso y la ubicación estratégica de carrotanques y máquinas extintoras, con el fin de fortalecer la intervención terrestre mediante maniobras con mangueras.

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La respuesta institucional también incluye acciones para la protección de la biodiversidad en coordinación con Corpoboyacá. Además, la Alcaldía de Villa de Leyva y la Defensa Civil distribuyeron 36.000 litros de agua en los sectores El Carmen y Arcoíris, afectados por interrupciones en el suministro.