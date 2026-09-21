Incendios forestales en Tolima y Boyacá han arrasado miles de hectáreas y dejan cientos de familias afectadas

La emergencia por los incendios forestales continúa afectando severamente varias zonas del país, especialmente en Boyacá. Mientras las autoridades reportan avances en el control de las llamas, miles de hectáreas han sido consumidas y cientos de familias permanecen en situación de vulnerabilidad.

En Boyacá, el gobernador informó a través de un Puesto de Mando Unificado que el incendio registrado en el cerro San Carlos, en Villa de Leyva, se ha controlado en un 50%, aunque la situación permanece crítica en la Reserva Forestal de Chíquiza y San Pedro de Iguaque.

Las autoridades han duplicado la capacidad operativa de las entidades de respuesta para atender los puntos más afectados.

Así se puede ayudar a los voluntarios en Boyacá

Los habitantes de esta zona claman a las autoridades que sigan con los trabajos para mitigar las llamas y aseguran que su temor es constante, debido a que el fuego avanza con velocidad hacia sus casas.

Las donaciones para apoyar a los voluntarios pueden realizarse en las instalaciones de la Gobernación de Boyacá, las alcaldías de Tunja y Duitama. En este momento necesitan agua potable, elementos de aseo, protectores labiales y alimentos.

Los trabajos en Boyacá continúan debido a incendios de subsuelo que persisten pese a la disminución de las llamas visibles.

Autoridades en alerta por incendios en Tolima

La situación en Tolima es aún más prolongada. Miguel Ángel Vargas, director de Bomberos de Ibagué, reportó que en las últimas 48 horas se han atendido más de 29 incendios forestales por quemas de basura y causas estructurales.

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Asimismo, Gestión del Riesgo del Tolima reportó cinco incendios activos en igual número de municipios: Ataco, Prado, Chaparral e Ibagué. En Prado, el Ejército Nacional ha realizado cerca de 15 descargas con el helicóptero Libertad MI-17.

El municipio de Chaparral enfrenta una situación particularmente compleja con dos incendios activos que llevan más de 15 días. Las autoridades locales reportan que las llamas han arrasado aproximadamente 8.000 hectáreas de cultivos de caña de azúcar, cítricos, frutales, mango y pastizales para ganado, afectando a cerca de 200 familias.

El balance departamental de Tolima es devastador: 60.000 hectáreas consumidas por el fuego y aproximadamente 2.600 familias afectadas. Las autoridades solicitan ayuda urgente, especialmente alimento para el ganado tras 52 días de emergencia.

El capitán Pedro Patiño, comandante de Bomberos de Ibagué, señaló que debido a la dificultad para acceder al terreno es necesario llegar con herramientas manuales para apagar las llamas.

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Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier conato de incendio y utilizar responsablemente las líneas de emergencia. Según el director de Bomberos de Ibagué, el 90% de las llamadas que ingresan a la institución son falsas, lo que retarda la respuesta ante emergencias reales.