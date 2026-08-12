Estas son las últimas ayudas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional tras el terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella actualizó las cifras oficiales del devastador terremoto que golpeó al país, reportando 265 personas fallecidas, 496 desaparecidas y 3.494 heridos.

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Ante la magnitud de la tragedia, el mandatario oficializó la declaratoria de emergencia económica que permitirá movilizar recursos para atender a la población afectada.

El gobierno reiteró su solidaridad con las víctimas del sismo que se registró en horas de la mañana del lunes 10 de agosto e hizo un llamado de agradecimiento a las empresas privadas y al sector público que continúan contribuyendo con donaciones de medicamentos y alimentos.

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Las ayudas económicas para los damnificados por el terremoto

Entre las medidas anunciadas destacó el pago de servicios públicos para las familias damnificadas por parte del gobierno, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas, medidas de alivio tributario y financiero, además de apoyos económicos para las familias más vulnerables.

Asimismo, el presidente De la Espriella informó que se han gestionado alrededor de más de 1.500 toneladas de alimentos y ayudas humanitarias.

La primera dama, Ana Lucía Pineda, también confirmó la distribución de más de 120.000 litros de agua entre botellas y carros tanques en los territorios afectados.

Canciller negó que el gobierno no permite el ingreso de ayuda humanitaria

El canciller Omar Bula desmintió que Colombia haya rechazado ayuda humanitaria de otros países.

Confirmó la recepción de 58.5 toneladas del gobierno de México y enfatizó:

No hemos excluido a absolutamente ningún país, en términos de los ofrecimientos que nos han hecho. Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos su ayuda de manera encarecida.

El nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), David Tamayo, anunció la llegada de equipos internacionales de búsqueda y rescate.