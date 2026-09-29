Dos ataques con drones contra la Policía dejaron siete uniformados heridos en Cauca y Chocó

La violencia contra la Fuerza Pública nuevamente se registró este martes con dos ataques en diferentes departamentos del país y separados por cientos de kilómetros.

En Tunía, Cauca, un ataque contra un puesto de control dejó siete policías heridos, de acuerdo con el balance conocido. En Condoto, Chocó, otro ataque con explosivos lanzados desde drones dejó al menos un uniformado lesionado.

Los dos hechos tienen un elemento en común, el uso de drones para transportar y lanzar artefactos explosivos.

¿Cómo fue el ataque en Tunía, Cauca?

El primer ataque se registró en el sector de Tunía, jurisdicción de Piendamó, Cauca, en inmediaciones del antiguo peaje de la vía Panamericana.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado atacó un puesto de control de la Fuerza Pública utilizando drones cargados con explosivos. También se registraron disparos contra los uniformados que se encontraban en la zona.

El ataque dejó siete policías heridos. Entre los afectados se encuentran cinco suboficiales y dos patrulleros, según la información entregada inicialmente.

Los uniformados fueron trasladados para recibir atención médica. El reporte suministrado señala que, pese a las lesiones, se encuentran fuera de peligro.

La acción también generó afectaciones sobre la movilidad en la vía Panamericana, uno de los principales corredores que comunica a Cali y Popayán.

¿Quién estaría detrás del ataque en Cauca?

Las primeras informaciones apuntan a que detrás de esta acción estarían integrantes de las disidencias de las Farc, particularmente estructuras con presencia en esta zona del Cauca.

Sin embargo, esta atribución corresponde a información preliminar y las autoridades adelantan las respectivas verificaciones para establecer qué grupo armado participó en el ataque.

El hecho ocurre además en una zona donde durante los últimos días se han registrado otros episodios de violencia contra la Fuerza Pública.

¿Cómo fue el ataque con drones en Chocó?

Horas después, otro hecho similar ocurrió en Condoto, Chocó.

La estación de Policía del municipio fue blanco de un ataque con drones cargados con explosivos. De acuerdo con los reportes preliminares, fueron lanzadas tres granadas que terminaron detonando en inmediaciones de las instalaciones policiales.

La acción dejó herido a un uniformado, identificado en los primeros reportes como un intendente y comandante de la estación.

Las autoridades desplegaron un dispositivo especial de seguridad en el casco urbano después del ataque para asegurar el área y prevenir nuevas acciones violentas.

¿Qué se sabe del uniformado herido?

El policía lesionado recibió atención médica inicialmente en el Hospital San José de Condoto.

Los reportes conocidos señalan que las autoridades coordinaban su traslado hacia Quibdó para continuar con la atención médica. Algunas versiones preliminares incluso señalan lesiones en el cuello y la pérdida de un dedo, información que deberá ser precisada oficialmente.

¿Quién estaría detrás del ataque?

En este caso, las primeras informaciones de las autoridades apuntan hacia integrantes del ELN como posibles responsables.

La atribución, sin embargo, continúa siendo materia de investigación. Las autoridades mantienen operaciones en el municipio mientras buscan establecer quiénes participaron en el ataque y si existen otros responsables.