Cárcel para los capturados que hubo en la operación que resultó con la caída de ‘Robinson’

Un juez envió a la cárcel a los tres capturados que hubo durante la operación en la que cayó alias Robinson.

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La fiscalía les imputó a estos hombres los delitos de concierto para delinquir, uso de uniformes o insignias, porte y tráfico de armas y uso ilegal de comunicaciones. No aceptaron ninguno.

¿Quién era alias Robinson?

El pasado domingo 27 de septiembre en la vereda El Cadillo de Tello, Huila; el Ejército dio a conocer que fue abatido Robinson Gutiérrez, conocido con el alias de Robinson, miembro de las disidencias de las Farc e implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, crimen ocurrido el 7 de junio de 2025.

Las autoridades señalaron que este hombre era el cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, disidencia relacionada con la Segunda Marquetalia que comanda alias Iván Márquez. Habría estado detrás de varias extorsiones y secuestros en Huila y Caquetá, principalmente.

Los implicados en el magnicidio

‘Robinson’ llevaba aproximadamente 35 años vinculado al mundo criminal y aparte del crimen contra Uribe Turbay, estuvo vinculado a atentados terroristas contra la fuerza pública en Caquetá y ordenar la quema de vehículos por el no pago de extorsiones.

La operación fue protagonizada por la Fuerza de Despliegue Contra Amenazas Transnacionales, la cual dio con la captura de los tres cómplices y la incautación de tres armas largas, dos armas cortas, 13 granadas, 22 proveedores de diferente calibre, dos miras, un lanzagranadas, un AVN, un lente TASCON; además de material de cómputo y comunicación.

Es importante recordar que la Segunda Marquetalia fue el grupo responsable de ser autor intelectual en el magnicidio. Tras las revelaciones de Simeón Pérez (alias El Viejo), se ofreció recompensa por ‘Iván Marquez’, ‘Jhon 40’, ‘Zarco Aldinever’, ‘Rusbel’, ‘Enrique Marulanda’, ‘Chalo’ y ‘Yako’, presuntos implicados en el crimen.