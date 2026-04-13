Millonarias pérdidas, vuelos cancelados y alimentos represados: estas son las afectaciones por bloqueos en Santander

El departamento de Santander vive una de sus mayores crisis recientes tras cinco días de bloqueos en varias de sus vías principales.

Lo que comenzó como una protesta por el incremento en los avalúos catastrales terminó escalando a una parálisis que golpea la economía, el transporte y la producción de alimentos, con consecuencias que ya se sienten dentro y fuera del país.

¿Cuáles han sido las afectaciones por bloqueos en Santander?

Las cifras evidencian la magnitud del problema. En apenas cinco días de paro, las pérdidas superan los 600 mil millones de pesos, mientras diferentes sectores reportan afectaciones que crecen con cada hora de bloqueo.

Desde Fenalco Santander, su presidente Alejandro Almeida fue contundente al describir el impacto:

Son cerca de 60 vuelos cancelados, más de 7.500 pasajeros afectados. Las afectaciones son del orden de 120 mil millones de pesos diarios en pérdidas. Sectores como la construcción, la salud, el turismo, se han visto claramente afectados, indiscutiblemente el comercio.

La situación no solo afecta la movilidad, sino que también ha generado un fuerte golpe en la logística y distribución de productos. El sector avícola es uno de los más comprometidos. Voceros de Fenavi detallaron un panorama crítico:

En este momento tenemos 10 millones de huevos represados en granjas del país, 1.500 toneladas de carne de pollo. Asimismo necesitamos 7.000 toneladas de alimento diario para alimentar 57 millones de aves que tenemos en el departamento. Y necesitamos alimentar en 1.200 granjas.

La crisis incluso ha tenido repercusiones internacionales. Como consecuencia directa de los bloqueos, se tuvo que cancelar la exportación de 3 millones de huevos hacia el Caribe, lo que agrava aún más las pérdidas del sector.

¿Por qué se están registrando los bloqueos?

El origen de este escenario está en el aumento de los avalúos catastrales, una medida que provocó el descontento de comunidades y desencadenó las protestas.

Frente a esto, el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi reconoció que hubo irregularidades en la valoración de algunos predios.

Aunque no utilizó esa palabra directamente, sí admitió errores en los ajustes realizados en el catastro en al menos 527 municipios del país.

Según la entidad, ya se han corregido alrededor de 600 avalúos, y se invitó a los ciudadanos que consideren incorrecta la valoración de sus predios a acudir a las oficinas para solicitar una revisión.

Sin embargo, el malestar persiste. Para muchos, el problema no se limita al aumento del impuesto predial, sino a las consecuencias adicionales que este tipo de avalúos puede generar, como la obligación de declarar renta o incluso el pago del impuesto al patrimonio.