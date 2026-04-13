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Extranjero desató fiestas con excesos en El Poblado, ignoró a las autoridades y terminó expulsado: revelan videos

Durante más de dos años acumuló denuncias, multas y escándalos en un exclusivo edificio de Medellín.

Valentina Bernal

abril 13 de 2026
02:53 p. m.
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Lo que era conocido por ser un entorno residencial tranquilo en una de las zonas más exclusivas de Medellín terminó convertido en foco constante de conflictos, ruido y alteraciones al orden.

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En la Comuna 14, sector de El Poblado, residentes vivieron por más de dos años una situación que pasó de la molestia a la indignación, sin lograr una solución efectiva… hasta ahora.

Expulsan a extranjero por fiestas y excesos en El Poblado

La historia llegó a su fin cuando Migración Colombia ejecutó la expulsión de un ciudadano extranjero, nacido en Rusia y con nacionalidad estadounidense, quien había sido señalado reiteradamente por protagonizar conductas que vulneraban la convivencia ciudadana.

El hombre abandonó el país en un vuelo con destino a Miami, tras consolidarse un expediente con múltiples denuncias y sanciones en su contra.

Durante este tiempo, el extranjero convirtió su apartamento, ubicado en el Edificio Málaga de El Poblado, en el epicentro de constantes reuniones que, según los testimonios de la comunidad, se salían de control.

Música a alto volumen, ingreso continuo de personas en paños menores y comportamientos considerados inapropiados eran parte de una rutina que se repitió durante meses, generando incomodidad, molestia e incluso temor entre los vecinos.

Revelan videos de las excéntricas fiestas que promovía el extranjero expulsado en Medellín

Las imágenes y relatos recopilados evidencian un ambiente que distaba completamente de la tranquilidad esperada en el sector.

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A pesar de los reiterados llamados de atención, el comportamiento persistió sin cambios.

La situación no pasó desapercibida para la Policía Nacional de Colombia, que intervino en múltiples ocasiones. Sin embargo, las acciones no lograron frenar la conducta del ciudadano, quien acumuló más de doce comparendos por alterar las normas de convivencia.

Las sanciones económicas tampoco surtieron efecto, pues, según se indicó, el implicado asumía las multas sin modificar su actitud.

Ya había un acuerdo para que abandonara el inmueble

En un intento previo por resolver el conflicto, se había alcanzado un acuerdo para que abandonara voluntariamente el inmueble. No obstante, este compromiso fue incumplido.

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Ante la reincidencia, el desacato permanente y el impacto negativo en la comunidad, Migración Colombia tomó la decisión de expulsarlo del país por perturbación de la tranquilidad social.

En Colombia, ningún extranjero está por encima de la ley. Este ciudadano ignoró de manera sistemática las normas, las sanciones y los llamados de atención. Desde Migración Colombia actuamos y tomamos decisiones contundentes. Continuaremos con las acciones de verificación migratoria para garantizar el orden

Gloria Esperanza Arriero López, directora general de la entidad.

Además, enfatizó:

Este caso envía un mensaje claro: Colombia es un país abierto a los extranjeros, pero con reglas. Quien no las respete, no tiene cabida.

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