Imágenes | Limpieza de raíz tras parranda en cárcel de Itagüí: borraron todo rastro en menos de 48 horas

Apenas 48 horas después de que se conocieran las imágenes de la parranda vallenata en la que participó el cantante Nelson Velázquez, las autoridades adelantaron una inspección urgente en el penal.

Las imágenes obtenidas en primicia evidenciaron que el lugar donde se realizó la celebración fue limpiado en tiempo récord, al punto de no dejar rastros visibles de lo ocurrido.

¿Cómo quedó la cárcel de Itagüí tras la parranda vallenata?

De acuerdo con el material conocido tras la intervención de los grupos especiales del Inpec, los funcionarios llegaron aproximadamente 35 minutos después de que se hiciera público el escándalo. Para ese momento, el patio donde se desarrolló la parranda ya estaba completamente despejado.

El lugar, identificado por su piso de color verde, el mismo que aparece en los videos de la fiesta, lucía totalmente limpio e incluso brillante.

No había señales del evento que, según las imágenes previas, se extendió por más de cinco horas. Tampoco se encontraba el artista invitado ni otros elementos visibles de la celebración.

Las mesas que habían sido dispuestas para el evento fueron retiradas y apiladas en uno de los pasillos del patio. Sin embargo, durante otras inspecciones dentro del mismo establecimiento carcelario, los uniformados sí encontraron múltiples evidencias relacionadas con la parranda.

Lo que encontraron en la inspección a la cárcel de Itagüí

Entre los hallazgos se reportaron bebidas alcohólicas, incluyendo botellas del mismo licor que se observó en los videos, además de drogas y otros elementos que habrían sido utilizados durante la celebración.

El contraste entre el estado impecable del patio principal y los elementos encontrados en otras áreas del penal ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de reacción de quienes organizaron la limpieza, así como sobre posibles antecedentes de este tipo de eventos dentro del centro penitenciario.

Ministro de Justicia aseguró que hacer una parranda "no era un delito"

En medio de la polémica, el ministro de Justicia se pronunció sobre lo ocurrido y señaló que la realización de una parranda vallenata en una cárcel, aunque implique violación de protocolos, no constituye en sí misma un delito.

Indicó que podría tratarse de una falta disciplinaria por parte de los internos involucrados.

No obstante, el funcionario advirtió que sí debe investigarse el origen de los recursos con los que se habría financiado el evento, cuyo costo, según información conocida, alcanzaría los 100 millones de pesos.

En ese sentido, señaló que la Fiscalía deberá establecer quién pagó, quién recibió el dinero y cuál fue su procedencia.