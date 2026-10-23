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Transmilenio por la Avenida 68 comenzaría a operar en diciembre de 2026: IDU

El director del IDU confirma que los primeros tramos de la troncal de la Avenida 68 entrarán en funcionamiento en diciembre de 2026.

IDU Transmilenio por la troncal 68 (1)
FOTO: IDU

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
12:08 p. m.
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El proyecto de la troncal de Transmilenio por la Avenida 68, una de las obras de infraestructura vial más ambiciosas de la capital, presenta avances significativos, de acuerdo a las declaraciones de Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en entrevista con Alerta.

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Explicó que tras recibir una obra con múltiples retos y retrasos heredados de administraciones anteriores, la actual gestión ha intensificado los frentes de trabajo, logrando que el proyecto alcance actualmente un 90% de ejecución global.

¿Cuándo empezará a rodar el Transmilenio por la Av. 68?

La fecha oficial para el inicio de operaciones está programada para diciembre de 2026. Según el cronograma del IDU, este hito permitirá que los buses articulados y biarticulados comiencen a transitar por tramos estratégicos, conectando la Avenida de las Américas con la troncal de la Calle 26 y otros sectores vitales.

En diciembre, estamos calculando que a mediados de diciembre ya tengamos Transmilenio. La obra en su totalidad creemos que entre octubre y noviembre del otro año.

Esta puesta en marcha parcial es el resultado de un esfuerzo gerencial enfocado en habilitar cinco grupos operativos durante el presente año, garantizando que el sistema comience a aliviar la carga de los usuarios de manera gradual.

Los primeros buses de Transmilenio circularían por el corredor de la avenida 68 entre la avenida de Las Américas, la calle 13 y la avenida La Esperanza, hasta conectar con la calle 26.

¿Cuál es la fecha estimada para la finalización total de la obra?

Si bien el sistema empezará a rodar a finales de 2026, la entrega definitiva del 100% de la infraestructura de la Avenida 68 está proyectada para realizarse a más tardar en noviembre de 2027.

La administración distrital ha enfatizado que, a pesar de los desafíos técnicos encontrados en grupos críticos como el de la Avenida Suba, el ritmo de trabajo se ha mantenido constante, priorizando la calidad de los acabados y la mejora del espacio público, que incluirá zonas comerciales y gimnasios urbanos.

Para asegurar el cumplimiento de estos plazos, el IDU ha implementado una política de mano dura contra los contratistas que no cumplen con los cronogramas establecidos.

A la fecha, la entidad ha reportado la sanción, multa o caducidad de siete contratos de obra. Este enfoque, calificado por el director Molano como una labor de 'gerencia de ciudad', busca transformar proyectos que estaban en papel en realidades operativas para los bogotanos.

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