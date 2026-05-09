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Colombia comprará dos aviones KC-390 Millennium: así es la nueva aeronave que llegará a la Fuerza Aeroespacial

Los aviones podrán ser utilizados en misiones humanitarias, transporte de tropas y carga, evacuaciones médicas y operaciones de búsqueda y rescate.

Aviones nuevos para la Fuerza Aeroespacial
Foto: M&M Group

Valentina Bernal

septiembre 05 de 2026
03:10 p. m.
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Colombia avanza en la modernización de sus capacidades de transporte militar con la adquisición de dos aviones KC-390 Millennium, fabricados por la compañía brasileña Embraer.

El acuerdo contempla no solamente las aeronaves, sino también equipamiento para las diferentes misiones, un paquete integral de servicios y asistencia, de acuerdo con la información entregada por el fabricante.

Los nuevos aviones pasarán a formar parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y estarán destinados a cumplir diferentes operaciones que van mucho más allá del traslado convencional de carga.

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El KC-390 puede ser empleado para transportar personal y equipos, realizar lanzamientos aéreos, apoyar operaciones de búsqueda y rescate, participar en evacuaciones médicas y responder ante emergencias o desastres naturales.

¿Por qué es importante la llegada del KC-390 a Colombia?

Con este contrato, Colombia se convierte, según Embraer, en el primer país de América Latina, después de Brasil, en adquirir el KC-390 Millennium.

La compañía brasileña también señaló que Colombia es el decimotercer país del mundo que selecciona este modelo para sus operaciones militares.

La incorporación de estas aeronaves representa un cambio importante para las capacidades de transporte de la FAC, especialmente por la posibilidad de emplearlas en escenarios que requieren movilizar grandes cantidades de personal o equipos rápidamente.

¿Cómo se integrarán con los nuevos equipos militares de Colombia?

Uno de los aspectos destacados por Embraer es la capacidad de interoperabilidad que tendrán los KC-390 con otros sistemas adquiridos recientemente por Colombia.

La compañía explicó que las aeronaves contarán con conectividad completa para operar junto con los aviones de combate Gripen que recientemente fueron adquiridos por el país.

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Esto permitirá que diferentes plataformas aéreas puedan trabajar de manera coordinada, fortaleciendo las capacidades operativas y la preparación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La interoperabilidad es especialmente importante en operaciones militares porque permite que diferentes aeronaves y sistemas compartan información y desarrollen misiones de manera coordinada.

¿Qué tipo de misiones pueden realizar estos aviones?

El KC-390 Millennium es considerado una aeronave multimisión, es decir, no está limitada a una única función. Entre las operaciones que puede desarrollar se encuentran:

  • Transporte de tropas y carga.
  • Lanzamiento aéreo de personal y equipos.
  • Evacuaciones médicas.
  • Misiones de búsqueda y rescate.
  • Operaciones de asistencia humanitaria.
  • Apoyo durante desastres naturales.
  • Extinción de incendios.
  • Reabastecimiento de combustible en vuelo.
  • Operaciones desde pistas temporales o no pavimentadas.

Esta variedad de funciones permitiría que los aviones sean utilizados tanto en operaciones estrictamente militares como en situaciones de emergencia y atención a la población.

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¿Qué dijo el Gobierno sobre la compra?

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que la adquisición de los dos aviones hace parte del proceso de modernización del equipamiento militar de Colombia.

La llegada de los KC-390 se suma así a otros procesos de renovación de las capacidades de las Fuerzas Militares, con el objetivo de contar con equipos que permitan responder a diferentes escenarios operativos.

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