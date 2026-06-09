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“Dolor porque no hubo respuesta oportuna”: habló la mamá de la pequeña Luciana

El traslado no llegó a tiempo y la bebé de ocho meses murió por una cardiopatía congénita.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 06 de 2026
01:46 p. m.
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Luciana Rojas, la bebé de ocho meses que esperaba un traslado de urgencia de Neiva a Bogotá por parte de la Nueva EPS, falleció el sábado 5 de septiembre.

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La menor padecía una cardiopatía congénita y llevaba un mes enferma desde que presentó síntomas de gripa. Media hora después del fallecimiento, la Nueva EPS había aprobado la remisión.

¿Qué enfermedad padecía Luciana?

“Dolor y mucha impotencia, porque pese a que el papá y familia estuvimos llamando y tratando de agilizar remisiones, no hubo respuesta oportuna”, contó Danna Collazos, su mamá.

La tragedia resulta aún más desgarradora para los Collazos, dado que se trató de la segunda pérdida. En marzo de 2025, la hermana mayor de Luciana falleció también a los ocho meses por la misma enfermedad cardiaca.

Durante los últimos cuatro días, el papá y mamá de Luciana esperaban desesperadamente la orden del traslado que no llegó a tiempo. Danna sostuvo lo siguiente: “Todos los días lloré mucho, supliqué e imploré; siempre mostrándome fuerte ante Luciana, jugando con ella porque estaba activa. Cuando llegaba a casa era horrible porque sentía silencio”.

Su hermana había fallecido en condiciones casi idénticas

La Nueva EPS emitió un comunicado en el que aseguró haber garantizado la atención médica de la menor que se encontraba siendo atendida en Neiva. Según la entidad, la bebé fue presentada a varias clínicas que podían atender su complejidad; pero no logró ser trasladada por su estado de salud crítico.

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La EPS añadió que continuará realizando la revisión correspondiente de los hechos con el compromiso de brindar información clara y actuar con transparencia.

Por otro lado, los habitantes en Neiva expresaron sentimientos de rabia y dolor. La familia ahora exige que las EPS no jueguen más con la salud de los pacientes, especialmente cuando se trata de menores con condiciones críticas.

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