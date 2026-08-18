Luto en Colombia: murió exjugador de América de Cali que fue cercano a Juanfer Quintero y James Rodríguez

El Fútbol Profesional Colombiano se encuentra de luto tras la muerte de un importante exfutbolista y exformador de jugadores.

Hernán 'Cáscara' Londoño, que hizo parte del proceso formativo de Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, falleció en la madrugada de este 18 de agosto, a sus 69 años.

El oriundo de Envigado llegó al fútbol profesional e hizo parte de América de Cali, Independiente Medellín y Once Caldas.

Además, después de que culminó su carrera como jugador, se convirtió en uno de los entrenadores más importantes a nivel de categorías inferiores.

Envigado confirmó la muerte de Hernán 'Cáscara' Londoño, formador de Juan Fernando Quintero y James Rodríguez

En sus redes sociales, Envigado Fútbol Club lamentó el fallecimiento de Hernán 'Cáscara' Londoño y destacó su legado.

"Lamentamos el fallecimiento de Hernán 'Cáscara' Londoño y acompañamos a la familia de nuestro gran técnico que formó con valores e identidad a nuestros jugadores. Gracias por ser maestro y educar a través del fútbol. La familia naranja se une en un solo abrazo", expresó el club.

Juan Fernando Quintero se pronunció tras la muerte de Hernán 'Cáscara' Londoño

Después de que se confirmó el deceso de Hernán 'Cáscara' Londoño, Juan Fernando Quintero le deseó un descanso eterno.

"Descansa en paz, profe", escribió el importante volante de la Selección Colombia en una historia de Instagram.

Estas han sido las reacciones tras el fallecimiento de Hernán Londoño, el importante exjugador y entrenador del FPC

Aparte de Juan Fernando Quintero, Jonathan Estrada, el exjugador de Millonarios, también emitió un mensaje de condolencias por la muerte de Hernán 'Cáscara' Londoño.

"Dios te tenga en su santa gloria, 'profe'. Tuve la oportunidad y el privilegio de conocerte y compartir varios años a través de este hermoso deporte llamado fútbol. Descansa en paz, 'burro viejo', como me decías o, incluso, me lo gritabas en la calle cuando me veías", precisó.

Asimismo, los conocedores de su trabajo han manifestado lo siguiente:

"Siempre serás mi profe querido", "que en paz descanse", "un abrazo para la familia", "vuela alto", "fue una calidad de persona" y "te llevaremos en nuestros corazones".