Compañero de Yerry Mina quedó en coma tras casi ahogarse en una piscina: este es su estado de salud

En el Cagliari de Italia hay una profunda conmoción porque uno de sus futbolistas sufrió un inesperado accidente mientras que se encontraba en su día libre y quedó en coma.

Se trata de Yael Trepy, el delantero francés que nació en Villeneuve-Saint-Georges, tiene 20 años y firmó su primer contrato como profesional en el 2024.

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Yael Trepy, compañero de Yerry Mina en el Cagliari, estuvo cerca de ahogarse

El domingo 16 de agosto de 2026, de acuerdo con la información que ha trascendido, Yael Trepy se encontraba en una vivienda localizada en Porto Cervo, en la zona de la Costa Esmeralda, en Italia.

Con la intención de relajarse, el delantero ingresó a una piscina, pero no pudo mantenerse a flote, se hundió, inhaló una gran cantidad de agua y perdió la conciencia.

Tras ese hecho, tuvo que ser trasladado de emergencia en un helicóptero al Hospital Civil Santissima Annunziata de Sassar y los especialistas lo internaron en la Unidad de Cuidados Intensivos, informaron que estaba en coma y que presentaba una grave insuficiencia respiratoria.

En consecuencia, lo intubaron y le proporcionaron ventilación mecánica para tratar la afectación que sufrieron sus pulmones.

¿Cuál es el estado de salud actual de Yael Trepy, el compañero de Yerry Mina en el Cagliari?

Luego de los constantes tratamientos médicos, este 18 de agosto de 2026 se conoció que Yael Trepy logró despertar del coma y está evolucionando.

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"Se despertó después de unas 48 horas en coma farmacológico, pero sigue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos", precisó el medio italiano Il Messaggero.

"El delantero del Cagliari, que estuvo en coma inducido tras casi ahogarse en Baja Sardinia, muestra signos positivos de recuperación y permanece bajo estrecha vigilancia médica", añadió el diario de Italia.