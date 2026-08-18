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De la Espriella pide a Marco Rubio que EE. UU. suspenda los aranceles sobre productos colombianos

De la Espriella envió al ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, a Washington para estar al frente del tema.

Foto: montaje realizdo con imágenes de la AFP
Foto: montaje realizdo con imágenes de la AFP

Jorge Leonardo Alzate

agosto 18 de 2026
03:19 p. m.
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En medio de una conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, el presidente Abelardo de la Espriella extendió una solicitud para que el país norteamericano suspenda, de manera temporal, los aranceles sobre productos colombianos, tras el sismo de magnitud 7,4, registrado el lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

“Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”, indicó de la Espriella, en la tarde del martes, 18 de agosto, e informó que el ministro de Industria y Comercio, Mauricio Gómez Amín, recibió instrucciones para viajar a Washington, de inmediato, y ponerse al frente de este tema.

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Aranceles sobre productos colombianos en los Estados Unidos:

En julio de 2026, entró en vigor un arancel del 12,5% sobre varios productos de importación provenientes de Colombia y otros 40 países.

Entonces, Washington aseguró que la nueva tarifa sería aplicada a los países que se han quedado cortos en la lucha contra la importación de productos realizados bajo esquemas de trabajo forzoso.

Desde entonces, la medida afecta a productos colombianos, como las prendas de vestir, los plásticos, las flores y los alimentos procesados, pero productos como el café, el petróleo, el oro y el carbón quedaron exentos.

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La ayuda de Estados Unidos a Colombia tras el sismo de magnitud 7,4:

De la Espriella insistió en su determinación para fortalecer la relación entre Colombia y los Estados Unidos y agradeció la ayuda que el país ha brindado a la nación, tras el sismo de magnitud 7,4 que, según el Servicio Geológico Colombiano, ha sido el de mayor potencia en los últimos diez años.

Mientras, Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, explicó que la conversación entre Rubio y de la Espriella se centró en “abordar el apoyo continuo de Estados Unidos al pueblo colombiano tras el devastador terremoto del 10 de agosto” y recordó que “Estados Unidos ha proporcionado 26,5 millones de dólares en asistencia humanitaria de emergencia, ha desplegado equipos de búsqueda y rescate y ha facilitado vuelos de transporte aéreo en aviones C-130 para contribuir a la recuperación de Colombia”.

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