Imputan por feminicidio a presunto responsable de crimen contra activista trans en Antioquia

Un juez de control de garantías impuso la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Alfonso Muñoz, de 57 años, presunto responsable del crimen que apagó la vida de la activista y lideresa trans Yuliza Orozco Orozco, en la Ceja, Antioquia.

De acuerdo con la Fiscalía, “Muñoz fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional el pasado 24 de octubre. Durante la diligencia judicial le fue incautado un revólver calibre 38, el cual será sometido a un análisis de balística para establecer si fue utilizado para cometer el hecho violento”.

¿Qué se sabe del crimen contra la lideresa y activista por los derechos LGBTIQ+ Yuliza Orozco?

Los hechos por los que Luis Alfonso Muñoz fue judicializado ocurrieron en diciembre de 2025, luego de que el presunto responsable recogiera a Yuliza en un vehículo particular.

“Las labores de policía judicial evidenciaron que, momentos antes del crimen, el presunto agresor recogió a la víctima en un vehículo particular en zona urbana de la población y la condujo hasta la vereda Pantanillo, donde horas después fue encontrada con dos disparos en la cabeza”.

A sus 46 años, Yuliza Orozco Orozco era una reconocida activista por los derechos LGBTIQ+ en el departamento de Antioquia.

Muñoz no aceptó cargos:

En audiencia, un fiscal de la seccional Antioquia imputó los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones contra Muñoz.

Pese al material probatorio en su contra, el procesado decidió no aceptar cargos.

En su informe, ‘Un sistema que falla: prejuicio, violencia e impunidad contra personas LGBTIQ+’, la organización Caribe Afirmativo advierte que, en 2025, una persona de la comunidad LGBTIQ+ fue asesinada cada 32 horas y al menos 1.184 personas de géneros e identidades diversas fueron blanco de amenazas.