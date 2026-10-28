Delincuentes intentaron huir tras haber sido descubiertos con más de $1 millón en licor robado en Bogotá

Tres personas fueron capturadas en la localidad de Suba, en Bogotá, luego de ser señaladas de participar en el hurto de mercancía de un establecimiento comercial.

Según la Policía Metropolitana, los sospechosos intentaron escapar al advertir la presencia de los uniformados, incluso saltando las barreras de una estación de Transmilenio.

El procedimiento fue adelantado por integrantes del CAI Alhambra, quienes recibieron una alerta de la central de radio mientras realizaban labores de vigilancia, registro y control en este sector de la capital.

Delincuentes intentaron huir por una estación de Transmilenio tras ver a la Policía

De acuerdo con la información policial, la patrulla fue informada sobre un hurto ocurrido en un comercio ubicado en la carrera 45 con calle 103. Los uniformados se desplazaron hasta el lugar para verificar la situación.

Al llegar, encontraron a tres personas que, al percatarse de la presencia de las autoridades, emprendieron la huida y trataron de evadir a los policías saltando las barreras perimetrales de una estación de Transmilenio.

Sin embargo, la reacción de los uniformados permitió interceptarlos y efectuar las capturas.

¿Qué habían robado?

Durante el procedimiento, los policías encontraron varias botellas de licor que, según el reporte oficial, habrían sido sustraídas minutos antes del establecimiento comercial.

La mercancía recuperada fue avaluada en más de un millón de pesos.

Las autoridades señalaron que los tres hombres fueron capturados por su presunta participación en los delitos de hurto y daño en bienes del Estado.

¿Qué pasó con los capturados?

Los tres detenidos, entre quienes hay dos ciudadanos venezolanos, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente.

Ahora, las autoridades deberán establecer las responsabilidades individuales de los implicados frente a los hechos que se les atribuyen.