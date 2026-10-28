CANAL RCN
Internacional

Otro fuerte sismo se detectó en el mundo hoy: esta fue la magnitud

¿Cuáles fueron los lugares más próximos al epicentro? Descubra los detalles oficiales.

Foto: Volcano Discovery.

Nicolás Forero

octubre 28 de 2026
03:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cuando en Colombia eran las 10:07 de la mañana de este 28 de octubre de 2026, pero en Japón las 12:07 de la madrugada del jueves 29 de octubre, se presentó un fuerte temblor en ese país de Asia oriental.

Las entidades sísmicas confirmaron que la magnitud superó los 5.0 y que el epicentro fue en la prefectura de Chiba.

Hubo un nuevo terremoto en el mundo HOY: este es el reporte
RELACIONADO

Hubo un nuevo terremoto en el mundo HOY: este es el reporte

¿De cuánto fue la profundidad de este movimiento telúrico? ¿Qué han manifestado las autoridades después de que se llevaron a cabo los primeros monitoreos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se detectó en Japón

  • 12:07 a.m. del 29 de octubre de 2026 en Japón / 10:07 a.m. del 28 de octubre de 2026 en Colombia.

Epicentro: 12 km al oeste de Choshi, prefectura de Chiba, Japón.

Magnitud: 5.5.

Profundidad: 41 kilómetros.

Lugares más cercanos: a 5 kilómetros de Asahi, a 12 de Choshi, a 22 de Kamisu, a 27 de Sanmu, a 27 de Sawara, a 29 de Katori-shi, a 30 de Kashima-shi, a 31 de Ryogoku, a 35 de Togane y a 36 de Yachimata.

¿Qué han comunicado las autoridades de Japón tras este sismo?

Apenas se sintió el movimiento telúrico, el Gobierno de Japón designó una oficina de enlace para que evaluara la situación de las zonas más cercanas al epicentro y recopilara los datos prioritarios.

En consecuencia, la Policía de Chiba ha manifestado que no se han detectado daños estructurales ni se han recibido reportes de heridos o víctimas.

Temblor en Colombia hoy, 28 de octubre: fuerte sismo en Chocó superó magnitud 4
RELACIONADO

Temblor en Colombia hoy, 28 de octubre: fuerte sismo en Chocó superó magnitud 4

Mientras tanto, la Agencia Meteorológica de Japón informó que no se han encontrado los argumentos suficientes para emitir una alerta de tsunami y le entregó un parte de tranquilidad a los ciudadanos.

Entre tanto, los expertos de las entidades sísmicas explicaron que la intensidad del movimiento telúrico fue de 5, lo que significa que se bambolearon los objetos de las viviendas, pero no se generaron colapsos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Terremoto

Hubo un nuevo terremoto en el mundo HOY: este es el reporte

España

¿Qué provocó el trágico accidente entre dos trenes en España? Esto se sabe

Nicolás Maduro

Murió el juez que llevaba el caso Nicolás Maduro y Cilia Flores: ¿Qué pasará ahora?

Otras Noticias

Dian

Gobierno De la Espriella anuncia cambios en la DIAN para agilizar la devolución del IVA

Conozca los cambios que tendrá la entidad.

Cúcuta Deportivo

Las cuentas del Cúcuta Deportivo para mantenerse en primera división

Boyacá Chicó es el primer descendido en la Liga BetPlay, pero esto no garantiza la continuidad de Cúcuta Deportivo para 2027.

Inseguridad en Bogotá

Delincuentes intentaron huir tras haber sido descubiertos con más de $1 millón en licor robado en Bogotá

Viral

Laura Bozzo preocupa a sus seguidores tras rumores sobre su muerte

Enfermedades

Cáncer de mama y de cuello uterino: ¿qué exámenes debe hacerse y a qué edad?