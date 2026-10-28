Otro fuerte sismo se detectó en el mundo hoy: esta fue la magnitud

Cuando en Colombia eran las 10:07 de la mañana de este 28 de octubre de 2026, pero en Japón las 12:07 de la madrugada del jueves 29 de octubre, se presentó un fuerte temblor en ese país de Asia oriental.

Las entidades sísmicas confirmaron que la magnitud superó los 5.0 y que el epicentro fue en la prefectura de Chiba.

¿De cuánto fue la profundidad de este movimiento telúrico? ¿Qué han manifestado las autoridades después de que se llevaron a cabo los primeros monitoreos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se detectó en Japón

12:07 a.m. del 29 de octubre de 2026 en Japón / 10:07 a.m. del 28 de octubre de 2026 en Colombia.

Epicentro: 12 km al oeste de Choshi, prefectura de Chiba, Japón.

Magnitud: 5.5.

Profundidad: 41 kilómetros.

Lugares más cercanos: a 5 kilómetros de Asahi, a 12 de Choshi, a 22 de Kamisu, a 27 de Sanmu, a 27 de Sawara, a 29 de Katori-shi, a 30 de Kashima-shi, a 31 de Ryogoku, a 35 de Togane y a 36 de Yachimata.

¿Qué han comunicado las autoridades de Japón tras este sismo?

Apenas se sintió el movimiento telúrico, el Gobierno de Japón designó una oficina de enlace para que evaluara la situación de las zonas más cercanas al epicentro y recopilara los datos prioritarios.

En consecuencia, la Policía de Chiba ha manifestado que no se han detectado daños estructurales ni se han recibido reportes de heridos o víctimas.

Mientras tanto, la Agencia Meteorológica de Japón informó que no se han encontrado los argumentos suficientes para emitir una alerta de tsunami y le entregó un parte de tranquilidad a los ciudadanos.

Entre tanto, los expertos de las entidades sísmicas explicaron que la intensidad del movimiento telúrico fue de 5, lo que significa que se bambolearon los objetos de las viviendas, pero no se generaron colapsos.